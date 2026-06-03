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MUNDIAL 2026

Francia mima (ahora sí) a Dembélé

El 'Mosquito' se incorporó a la concentración 'bleu', junto a los otros finalistas de la Champions League

PSG - Arsenal: El gol de penalti de Ousmane Dembélé

PSG - Arsenal: El gol de penalti de Ousmane Dembélé

Dembélé no falló el penalti que volvió a colocar las tablas en la final de la Champions / Champions

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Jonathan Moreno

Jonathan Moreno

Didier Deschamps ya tiene a todos sus efectivos disponibles. El seleccionador francés recibió con los brazos abiertos en la concentración de Clairefontaine a los últimos seis rezagados, con permiso para incorporarse más tarde por la disputa de la Champions League.

Cinco jugadores del Paris Saint-Germain -Barcola, Zaïre-Emery, Doué, Lucas Hernández y Dembélé- y uno del Arsenal -Saliba- se unieron al grupo que intentará el asalto a la tercera estrella en el Mundial que arrancará el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Francia permanece muy pendiente del estado de forma de Ousmane Dembélé. El futbolista del PSG acabó con molestias la final de Budapest, con visibles problemas físicos en su pierna derecha, y en el seno del combinado nacional prefieren ser cautelosos con el 'Mosquito'. Deschamps fue muy criticado en septiembre, cuando 'Dembouz' llegó algo tocado para la disputa del clasificatorio Francia-Ucrania. Aun así, el seleccionador 'bleu' le sacó en el segundo tiempo y el Balón de Oro acabó recayendo y perdiéndose siete encuentros de los parisinos.

El seleccionador francés Didier Deschamps llega a la gala del Ballon d'Or 2025

Didie Deschamps / EFE

El entrenador galo no volverá a correr ningún riesgo con Dembélé, tal y como se vio en la sesión vespertina del martes. El '10' no completó el entrenamiento con sus compañeros y se retiró para hacer ejercicios de recuperación junto a los fisioterapeutas. Muchas de las esperanzas del tricampeonato de Francia pasan por recuperar la versión más letal de 'Mosquito', formando una delantera temible junto a Kylian Mbappé.

Saliba, renqueante

Otro de los futbolistas que llegó con problemas a Clairefontaine es William Saliba. El central del Arsenal sufre molestias en la espalda, pero su participación en la Copa del Mundo está asegurada. El 'gunner' pasará por el quirófano una vez acabe la gran cita norteamericana.

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William Saliba, defensor francés del Arsenal

William Saliba, defensor francés del Arsenal / EFE

Cabe destacar que les 'bleus' se enfrentarán a Costa de Marfil este jueves por la noche (21:10) en Nantes, en el que será su último compromiso amistoso antes de poner rumbo a Estados Unidos. El encuentro servirá como una prueba final para el seleccionador y sus jugadores, que buscarán afinar los últimos detalles y llegar en las mejores condiciones posibles a Boston, donde tendrán su cuartel general durante el torneo.

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