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MUNDIAL 2026
Francia - Marruecos, en directo: cuartos de final del Mundial, hoy en vivo
Sigue en directo los cuartos de final entre Francia y Marruecos
Los elegidos en Marruecos
Este es el once de Marruecos para medirse a Francia: Bono, Hakimi, Diop, Salah Eddine, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Brahim, Ounahi, El Khannouss y Talbi.
Las novedades son Salah Eddine por Redouane Halhal en la zaga y Talbi sustituye al lesionado Saibari.
Ya hay once de Francia
Estos son los elegidos por Didier Deschamps: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Koné, Rabiot, Dembélé, Olise, Doué y Mbappé.
Juega Doué y se queda en el banquillo Barcola. Además, Aurélien Tchouaméni no sale de inicio por sus problemas físicos.
El camino de Francia
Francia llega a los cuartos de final tras firmar un recorrido sólido y convincente en el Mundial. Los de Didier Deschamps superaron la fase de grupos como líderes con autoridad y mantuvieron su nivel en las eliminatorias, donde dejaron en el camino a Suecia (3-0) en dieciseisavos y a Paraguay (1-0) en octavos. El conjunto francés ha mostrado un gran equilibrio entre solidez defensiva y brillantez en ataque, consolidándose como uno de los principales candidatos al título.
Alerta máxima en Francia por el partido contra Marruecos
Francia ha reforzado las medidas de seguridad ante el duelo de cuartos de final del Mundial frente a Marruecos, pese a que el partido se disputará en Boston. La Prefectura de Policía de París desplegará un amplio dispositivo de vigilancia, con agentes y drones, para prevenir posibles incidentes en la capital francesa.
Las autoridades mantienen la máxima alerta debido a los precedentes de enfrentamientos y altercados registrados tras la semifinal del Mundial de 2022 y las recientes celebraciones del PSG, mientras el encuentro trasciende lo deportivo por la fuerte carga simbólica que supone para ambas aficiones.
La revancha de 2022
Francia y Marruecos vuelven a verse las caras con aroma de revancha. Ambas selecciones reeditarán el duelo de las semifinales del Mundial de 2022, cuando los 'bleus' se impusieron para sellar su pase a la final. Ahora, el combinado marroquí buscará cambiar la historia y cobrarse la revancha, mientras que Francia intentará volver a imponerse.
¡Bienvenidos!
¡Holaa, holaa! Francia y Marruecos se miden en dos horas en los cuartos de final del Mundial. Vive con nosotros todos los detalles de este auténtico partidazo. ¡Vamos!
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