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Francia - Marruecos, en directo: cuartos de final del Mundial, hoy en vivo

Sigue en directo los cuartos de final entre Francia y Marruecos

El francés Kylian Mbappé saluda a los aficionados al final del partido de este lunes del Mundial 2026 ante Irak, en Filadelfia, Pensilvania, EE.UU.

El francés Kylian Mbappé saluda a los aficionados al final del partido de este lunes del Mundial 2026 ante Irak, en Filadelfia, Pensilvania, EE.UU. / WILL OLIVER / EFE

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Marc Gázquez

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