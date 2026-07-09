Francia - Marruecos, en directo: cuartos de final del Mundial, hoy en vivo

Los elegidos en Marruecos

Este es el once de Marruecos para medirse a Francia: Bono, Hakimi, Diop, Salah Eddine, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Brahim, Ounahi, El Khannouss y Talbi.

Las novedades son Salah Eddine por Redouane Halhal en la zaga y Talbi sustituye al lesionado Saibari.