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MUNDIAL 2026
Francia - Irak, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo
Sigue en directo el partido entre Francia e Irak del Mundial 2026
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Tras Messi, turno para Mbappé
Tras la exhibición de Leo Messi ante Austria, ahora es turno para Mbappé con Francia. Bien seguro que el jugador del Real Madrid querrá ver portería para situarse entre los máximos goleadores de este Mundial.
El once de Irak
Este es el once de Irak: Ahmed Basil, Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski, Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal, Amir Alammari, Zaid Ismael, Ahmed Qasem y Aymen Hussein.
Los elegidos en Francia
Este es el once de Francia con la gran novedad de Barcola: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Koné, Rabiot, Barcola, Dembélé, Olise y Mbappé.
¡Bienvenidos!
¡Hola hola! Después de una nueva exhibición de Leo Messi, Francia e Irak se miden en menos de una hora. Vive todos los detalles de este partidazo con nosotros. ¡Vamos!
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