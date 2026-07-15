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MUNDIAL 2026

¿Cuándo y dónde juegan Francia e Inglaterra el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026? Fecha, horario y sede de la final de consolación

A qué hora empieza el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 y en qué canal de TV ver el Francia - Inglaterra en abierto desde España

Francia se enfrentará a Argentina por el tercer puesto del Mundial 2026

Francia se enfrentará a Argentina por el tercer puesto del Mundial 2026 / EFE

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Francia e Inglaterra se han despedido de toda posibilidad de volver a ser campeonas del mundo, pero su andadura en el Mundial 2026 todavía no ha finalizado. Después de sus respectivas decepciones en semifinales, los 'bleus' y los 'Three Lions' se preparan para salir a escena una vez más en busca de la medalla de bronce en la cita de Estados Unidos, Canadá y México.

El combinado galo afronta el partido con la motivación de poder presumir de figurar en el podio de los últimos tres mundiales tras la conquista de la edición del 2018 y el segundo puesto en 2022. Además, Kylian Mbappé llega con la motivación de poder terminar el torneo como Bota de Oro e incluso máximo goleador en solitario de la historia de los mundiales.

Menos alicientes tendrá Inglaterra, que además cuenta con 24 horas menos para digerir su eliminación en semifinales a manos de Argentina. Los 'Three Lions' llegaron a acariciar el billete hacia la gran final gracias a un gol de Anthony Gordon, pero terminaron pagando cara la apuesta por encerrarse para mantener el resultado.

Leo Messi y Jude Bellingham, en el Inglaterra - Argentina de semifinales del Mundial 2026

Leo Messi y Jude Bellingham, en el Inglaterra - Argentina de semifinales del Mundial 2026 / EP

¿Cuándo y dónde es el Francia - Inglaterra del Mundial 2026?

El partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra se disputará el próximo sábado 18 de julio a las 23:00 horas (CEST) en el Hard Rock Stadium de Miami.

¿Dónde ver el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 gratis por TV y en directo?

En España, el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que adquirió los derechos de la competición y ha emitido los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la final de consolación del Mundial 2026 a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro de la mano de nuestro enviado especial.

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