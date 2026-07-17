Francia - Inglaterra: a qué hora y dónde ver el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 por TV y en directo

Francia e Inglaterra se dan cita en el Hard Rock Stadium de Miami este sábado 18 de julio para disputar el partido del tercer y cuarto puesto del Mundial 2026. A pesar de no llegar a la final de la Copa del Mundo tras caer en semifinales, franceses e ingleses esperan poder despedirse de Estados Unidos, México y Canadá con un buen sabor de boca y con la medalla de bronce colgada en su cuello.

Nunca es plato de buen gusto disputar un partido por el tercer y cuarto puesto en ninguna competición, pero sí es una manera de aliviar la decepción en caso de conseguir una victoria. Es lo que buscarán Francia e Inglaterra en el Hard Rock Stadium tras caer contra España y Argentina en semifinales, respectivamente, en un partido de máxima igualdad donde no hay favorito sobre el papel.

Los goles de Kane esperan aparecer contra Francia / Atlas News

En el caso de los galos, llegan a su último partido del Mundial tras caer con estrépito contra España en semifinales. Se las prometían muy felices los galos durante toda la Copa del Mundo, pero su duelo contra los españoles fue un duro golpe de realidad para la selección francesa, que deberá conformarse con disputar el bronce del Mundial para salir de Estados Unidos, México y Canadá con algo de metal.

Una situación parecida vive Inglaterra, que perdió su billete a la gran final del Mundial tras dejarse remontar contra Argentina en los minutos finales de las semifinales. El planteamiento ultradefensivo de Thomas Tuchel en los instantes finales terminó pasando factura a los ingleses, que no pudieron volver a la última instancia de la Copa del Mundo y volverán a disputar un nuevo partido por el tercer y cuarto puesto como hicieran en 2018.

¿A qué hora es el Francia - Inglaterra del Mundial 2026?

El partido entre Francia e Inglaterra por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 se disputará el próximo sábado 18 de julio a las 23:00 horas (CEST) en el Hard Rock Stadium de Miami.

¿Dónde ver el Francia - Inglaterra del tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 gratis por TV y en directo?

En España, el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que adquirió los derechos de la competición y ha emitido los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la final de consolación del Mundial 2026 a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro de la mano de nuestro enviado especial.