Francia - Inglaterra, en directo: sigue el partido por el tercer puesto del Mundial, en vivo hoy

La Bota de Oro, aliciente

Kylian Mbappé es titular. El delantero del Real Madrid se jugará la Bota de Oro contra Messi.

Por el momento, el astro argentino lidera la clasificación de la Bota de Oro del Mundial con 8 goles, pues aunque Mbappé lleva los mismos, Leo suma cuatro asistencias y Mbappé tres, siendo los pases de gol el primer criterio de desempate si terminan con la misma cifra de tantos.

Es por ello que este partido puede ser una oportunidad para que el '10' se haga con su segunda Bota de Oro mundisliata tras el que ya logó en Qatar 2022.