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MUNDIAL 2026
Francia - Inglaterra, en directo: sigue el partido por el tercer puesto del Mundial, en vivo hoy
Sigue en directo el partido por el tercer o cuarto puesto del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra
Las rotaciones
Se esperaban rotaciones masivas para este partido, pero los seleccionadores han estado contendios. Descansan Upamecano, Tchouameni, Barcola o Dembélé en Francia, y entran jugadores como Doué, Cherki, Zaire-Emery o Malo Gusto, que han tenido menos minutos. Además, la rotación obligada de Saliba, por la lesión que sufrió frente a España en las semifinales, lo que provoca que Lacroix vuelva a jugar.
En Inglaterra, se quedan fuera del once Bellingham, Kane y Pickford.
La Bota de Oro, aliciente
Kylian Mbappé es titular. El delantero del Real Madrid se jugará la Bota de Oro contra Messi.
Por el momento, el astro argentino lidera la clasificación de la Bota de Oro del Mundial con 8 goles, pues aunque Mbappé lleva los mismos, Leo suma cuatro asistencias y Mbappé tres, siendo los pases de gol el primer criterio de desempate si terminan con la misma cifra de tantos.
Es por ello que este partido puede ser una oportunidad para que el '10' se haga con su segunda Bota de Oro mundisliata tras el que ya logó en Qatar 2022.
Deschamps quiere el bronce
Según informó 'L'Équipe', el seleccionador negó el día libre a sus jugadores antes del partido. La plantilla gala le habría pedido tener la noche del jueves al viernes libre para poder desconectar dándo una vuelta por Miami, ciudad en la que se jugará el partido. Pero la negativa fue rotunda. Aunque el partido no sea crucial, el seleccionador se quiere despedir con el bronce.
Los jugadores insistieron, incluso acordaron poner un toque de queda a medianoche para que nadie terminara disfrutando más de la cuenta, pero ni con esas el seleccionador accedió a darle un tiempo de descanso a sus futbolistas.
El once de Inglaterra
Así sale Tuchel: Henderson; Konsa, Guehi, Stones, Quansah; Rice, Eze, Rogers; Saka, Toney y Rashford.
El once de Francia
Ya tenemos el último once de Deschamps con la selección francesa: Maignan; Malo Gusto, Lacroix, Konaté, Théo Hernandez; Zaire-Emery, Rabiot; Cherki, Olise, Doué; y Mbappé
La despedida de Mbappé a Deschamps
El encuentro también supondrá el último partido de Didier Deschamps como seleccionador de Francia. Kylian Mbappé, Campeón del Mundo, actual capitante y debutante con el seleccionador, le dedicó un comunicado y unas palabras en redes sociales. Le agradeció su trabajo y su "legado", pero lamentó no "haberte ofrecido un mejor final. Hemos fallado".
"Nadie quiere jugar este partido"
Ha habido mucho debate alrededor de este partido, como cada edición de los terceros y cuartos puestos en los Mundiales en la era moderna. Ahora, con un futbol muy instantáneo y con poca memoria, el partido de los 'perdedores' es uno que el entorno del mundo del balompié ve como una carga, en vez de un premio.
"Nadie quiere jugar este partido, ni siquiera los franceses. Igual que nosotros, querían llegar a la final", decía Tuchel en la rueda de prensa previa.
"Lo mejor para Francia e Inglaterra sería que este partido no existiera", comentaba Deschamps.
El partido entre Francia e Inglaterra por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 se disputará a las 23:00 horas (CEST) en el Hard Rock Stadium de Miami.
El partido se se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play. Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN.
Hola a todos/as y bienvenidos/as a este directo. Os explicaremos en vivo el partido que dilucidará el tercer clasificado del Mundial de 2026
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