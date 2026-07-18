Francia - Inglaterra: La Bota de Oro, único aliciente para el partido de consolación

Pese a que muchos aficionados del mundo del fútbol podían esperar que ingleses y franceses se citaran en la gran final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá el domingo, la realidad ha sido muy distinta. Al final, Francia e Inglaterra jugarán el sábado en Miami a las 23:00 por el tercer y cuarto puesto, premio de consolación que absolutamente ninguna selección quiere disputar.

El primer semifinalista en caerse de la carrera por la Copa del Mundo fue Francia, superada de principio a fin por una Selección de España que le endosó un contundente 2-0 con goles de Oyarzabal de penalti y de Pedro Porro. Al día siguiente, aun cuando lograron adelantarse en el marcador, los 'Three Lions' sufrieron ante Argentina una remontada histórica en los últimos minutos, gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos asistidos por Messi. De esta manera, el sueño de Francia de alcanzar su tercera final consecutiva, así como el de Inglaterra de llegar al partido decisivo por segunda vez y tras 60 años, se esfumó.

La Bota de Oro de Mbappé, lo único en juego

Si bien ninguno de los dos conjuntos debe contar con excesivas ganas de jugar un partido sin ningún tipo de posibilidad de ganar el título, lo cierto es que todavía quedan algunas cosas en juego. Principalmente, Kylian Mbappé perseguirá ante Inglaterra dos registros importantes a nivel individual, ya que está en plena lucha por ser el máximo goleador de la presente edición del Mundial y por ser el máximo goleador histórico. En ambas disputas, Leo Messi es su contrincante.

Cucurella también frenó a Mbappé / Lavandeira Jr / EFE

Por el momento, el astro argentino lidera la clasificación de la Bota de Oro del Mundial con 8 goles, pues aunque Mbappé lleva los mismos, Leo suma cuatro asistencias y Mbappé tres, siendo los pases de gol el primer criterio de desempate si terminan con la misma cifra de tantos. A ambos futbolistas les queda un juego para intentar hacerse con el trofeo a máximo goleador del Mundial, la gran final al argentino y el tercer y cuarto puesto a Mbappé. Por otra parte, en la tabla de máximos goleadores históricos, el jugador del Real Madrid suma 20 goles, uno menos que el del Inter Miami, pese a que muy probablemente el galo disputará más ediciones de la competición y el ocho veces ganador del Balón de Oro está participando por última vez.