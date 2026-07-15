Francia explota tras la derrota contra España: "Recibimos una lección técnica"

La eliminación de Francia en las semifinales del Mundial a manos de España (0-2) provocó un aluvión de críticas en el país galo. Desde la prensa hasta los analistas más reconocidos, el sentir es unánime: la selección de Didier Deschamps fue ampliamente superada por el combinado de Luis de la Fuente.

La imagen más llamativa llegó incluso antes de los análisis. Tras el partido, un periodista de RTVE intentó entrevistar a Didier Deschamps, pero el jefe de prensa de la selección francesa lo impidió con una respuesta que rápidamente se hizo viral: "Entreviste usted al árbitro", en una clara muestra de la impotencia que existe en la expedición francesa.

La portada de L'Équipe tampoco dejó lugar a dudas. El prestigioso diario deportivo tituló con un contundente "La Casse à Dallas" ("El desastre en Dallas"), reflejando la enorme decepción tras quedarse a las puertas de la final del Mundial tras un horrible encuentro.

Mundial 2026: Francia - España, en imágenes. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Uno de los más duros fue el periodista Daniel Riolo, de RMC Sport, que cargó tanto contra el planteamiento como contra el rendimiento del equipo. "Deschamps arruinó su salida. Nos equivocamos por completo. Nos equivocamos. No sé si fue el formato, Nueva York... Hicimos y dijimos tonterías", afirmó con dureza. Además, señaló directamente al centro del campo francés: "Nuestro medio campo no tiene nivel. Esta noche Tchouaméni y Rabiot estuvieron a años luz del centro del campo español".

En la misma línea se expresó Emmanuel Petit. El campeón del mundo en 1998 reconoció la enorme superioridad de la selección española. "Recibimos una lección técnica. No es ninguna sorpresa que España sea la mejor selección del mundo. Los españoles siempre estaban en superioridad numérica", aseguró también en RMC Sport.

A pesar de las ridículas quejas sobre el árbitro de parte del combinado francés, todo el país galo opina lo mismo: España pasó por encima de Francia.