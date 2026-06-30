Francia entra en ‘territorio Mbappé’

Francia entra hoy en una nueva dimensión: la 'dimensión Mbappé'. Eclipsado en parte por un Ousmane Dembélé que reclama el lugar que merece en 'Les Bleus' como vigente Balón de Oro, el crack del Real Madrid aterriza ya en el territorio que más domina del Mundial con la primera eliminatoria ante Suecia (23:00 horas).

Mbappé tiene entre ceja y ceja convertirse en el máximo goleador histórico de los cruces eliminatorios de la Copa del Mundo. Dicho honor ya lo comparte hoy con dos leyendas brasileñas, Leonidas da Silva y Ronaldo Nazário, y ante Suecia dispone de la primera bala para liderar el registro en solitario tras anotar tres tantos en Rusia 2018 y cinco en Qatar 2022.

Suma el madridista ocho goles en eliminatorias y 16 en total en los Mundiales, a dos de un Leo Messi (19) que no para de ampliar distancias como máximo goleador histórico de la Copa del Mundo pero que solo lleva cinco tantos en eliminatorias. Sabedor del poderío del argentino y de su próximo enfrentamiento ante Cabo Verde, Mbappé no quiere dejar escapar la oportunidad ante Suecia.

GR2086. FILADELFIA (ESTADOS UNIDOS), 22/06/2026.- Kylian Mbappe de Francia reacciona este lunes, en un partido del grupo I del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia e Irak en el estadio Lincoln Financial en Filadelfia (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán / Octavio Guzmán / EFE

"Kylian está en excelente forma física y mental. Quiere lograr grandes cosas con Francia y, hasta ahora, lo está consiguiendo. Espero que siga así. ¿El estatus de favoritos? España también es favorita, al igual que nosotros y otros tres o cuatro equipos", dijo el seleccionador.

Dos amenazas: Isak y Gyökeres

En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, los de Didier Deschamps -ya de regreso tras el fallecimiento de su madre- se enfrentan a una Suecia de dos caras. Débil en defensa -más todavía con la lesión de Isak Hien- y temible en ataque. Las principales amenazas para los galos serán Isak y Gyökeres, una de las mejores delanteras del Mundial, además del desequilibrio de Elanga por banda.

Eso sí, los suecos accedieron a dieciseisavos como uno de los mejores terceros tras una fase de grupos irregular. Arrancó con goleada ante Túnez (5-1) y encajó luego el mismo resultado de Países Bajos (5-1), antes de empatar contra Japón (1-1).

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Francia, por su parte, confirmó en la primera fase lo que ya se sabía: es la gran favorita para alzar la Copa del Mundo. Líder de su grupo con pleno de victorias, los galos destrozaron los registros con 10 goles a favor, cuatro de ellos de Mbappé y otros tantos de Dembélé, tras golear a Senegal (3-1), a Iraq (3-0) y a Noruega (1-4). Ante Suecia no se esperan grandes cambios, pero sí podrían entrar Saliba y Lucas Digne en el once, a la espera de definir al acompañante del tridente: Barcola o Doué.