Francia desvela por qué Bouaddi eligió jugar con Marruecos: "Él sabía que estaba en la lista"

Ya no queda amante del fútbol que no conozca a Ayyoub Bouaddi. El centrocampista marroquí, jugador del Lille de la Ligue 1, es una de las sensaciones del Mundial. A sus 18 años, el futbolista de los Leones del Atlas se ha convertido en uno de los jugadores más cotizados del planeta y, en Francia, todavía se preguntan cómo se les pudo escapar un talento al que tenían perfectamente controlado desde hacía años.

El jugador, que eligió defender la camiseta de Marruecos pese a haber formado parte del proceso de selecciones inferiores de Francia, está brillando en una Copa del Mundo en la que su impacto ha puesto el foco en por qué no eligió jugar con Les Bleus. Más aún después de la lesión que impedirá que Aurélien Tchouaméni juegue contra Paraguay.

Ayyoub Bouaddi, rodeado de Paquetá y Raphinha / Sebastiao Moreira / EFE

Nacido en Senlis, Francia, el 2 de octubre de 2007, Bouaddi pasó por todas las categorías inferiores de Francia. Pero, en el momento de la verdad, cuando debía dar el salto a la absoluta, eligió Marruecos por encima de Francia. Claramente, que la Copa del Mundo estuviera a la vuelta de la esquina tuvo impacto en su decisión. Hubert Fournier, director técnico de la Federación Francesa de Fútbol, explicó a The Athletic por qué Francia perdió a uno de los talentos más prometedores de su generación.

“Bouaddi es un talento que hemos seguido durante muchos años. Y sabemos que, en su categoría de edad, es único”, reconoció Fournier, admitiendo sin rodeos el valor del jugador que ahora disfruta Marruecos. “Es una pérdida importante para nuestra federación, pero es su elección”, añadió.

Ayyoub Bouaddi, tras el partido entre Marruecos y Brasil / Archivo

Bouaddi había seguido el camino habitual dentro del sistema francés. Pasó por las diferentes categorías y tenía potencial para vestir la camiseta de la absoluta. De hecho, en Francia aseguran que el jugador sabía que estaba en el radar de Didier Deschamps para darle paso tarde o temprano. “Siguió todos nuestros procedimientos de selección. Sabía que estaba en la lista ampliada”, explicó el dirigente francés en referencia a sus posibilidades de estar en el Mundial.

No podíamos ofrecerle la oportunidad de participar en la Copa del Mundo por el momento. La competición es feroz dentro del equipo de Francia Hubert Forunier — Director técnico de Francia

El problema para Francia fue el calendario y, sobre todo, la competencia. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, Deschamps no podía garantizarle un sitio inmediato en la absoluta. Marruecos, en cambio, sí le ofrecía una oportunidad real de jugar el torneo. “No podíamos ofrecerle la oportunidad de participar en la Copa del Mundo por el momento. La competición es feroz dentro del equipo de Francia”, expresó Fournier.

La decisión terminó inclinándose del lado marroquí. Deschamps consideraba que Bouaddi todavía no estaba completamente preparado para entrar en los planes mundialistas, mientras que Marruecos apostó fuerte por él y se centró al cien por cien en convencerlo. “Entiendo su punto de vista”, afirmó Fournier.

En este sentido, Marruecos hizo todo lo posible para convencer al jugador. Lo visitó en varias ocasiones y también mantuvo contacto con su familia, una estrategia de cercanía que acabó siendo decisiva. Hoy, con Bouaddi en la cresta de la ola, todavía se entiende menos cómo Francia no decidió abrirle antes la puerta de la absoluta.