La Francia de Deschamps y Luis Enrique

Didier Deschamps no se ha convertido de repente al 'Luisenriquismo'. A estas alturas, tampoco lo necesita. Lleva desde 2012 al frente de Francia y, durante casi tres lustros, ha construido una selección reconocible, ultracompetitiva y muy suya. Campeona del mundo en 2018, finalista en 2022 y de nuevo semifinalista en 2026, Francia ha regresado al último escalón antes de la final para medirse con España. Una constancia extraordinaria que explica mejor que cualquier discurso la vigencia de su seleccionador.

El libreto de Deschamps es conocido por todos. Un 4-2-3-1, que en ocasiones se transforma en un 4-3-3, con nombres y alturas que pueden variar en función del rival. Lo que está claro es que, por delante de la defensa, suele levantar un doble pivote rocoso, trabajador y capaz de abarcar una enorme cantidad de campo. No necesita concentrar allí todo el talento, porque este se encuentra arriba y, cuanto más arriba, mejor.

Didier Deschamps, seleccionador de Francia / EFE

La idea es sencilla, aunque ejecutarla resulte mucho más difícil: cometer pocos errores, recuperar el balón cerca del área rival y atacar con una verticalidad feroz. Francia no pretende dominar cada minuto del encuentro, pero sí el intercambio de golpes. Por eso, Deschamps acepta que el partido sea áspero, incluso incómodo. Es la fórmula que lo llevó a levantar el Mundial de Rusia y a quedarse a una tanda de penaltis de repetir el título en Catar.

Deschamps, además, es 'perro viejo'. Sabe jugar los partidos antes de que empiecen. Cuando le preguntaron por la gran favorita del Mundial, no señaló a su propia selección. Señaló a España. Una declaración aparentemente elogiosa que también sirve para desplazar la presión hacia el rival.

Para este 2026, Deschamps ha incorporado algunas ideas del PSG de Luis Enrique. Y hace bien, porque el asturiano ha dominado Europa durante dos años practicando un fútbol sensacional. El de Baiona no ha dejado pasar la oportunidad de aprovechar que cuenta con futbolistas como Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola, estrellas en el Parque de los Príncipes, para trasladar ciertos hábitos del equipo parisino a su Francia, pero sin alterar su sello. Francia no juega exactamente como el PSG ni pretende hacerlo.

Dembélé, durante el calentamiento del Francia-Marruecos / EFE

Uno de los mecanismos que ha aplicado tiene que ver con el saque de centro. El PSG ya ha acostumbrado a Europa a provocar un saque de banda para el rival nada más poner el balón en juego desde el círculo central, un mecanismo aparentemente absurdo, pero que tiene su lógica. Básicamente, consiste en ceder voluntariamente la posesión para después intentar recuperar el balón lo más cerca posible del área rival. Francia ya lo ha reproducido varias veces durante este Mundial.

La influencia del PSG también se reconoce en lo que Francia hace inmediatamente después de perder el balón. La activación tras pérdida, dependiendo de la zona en la que se produzca, es agresiva. Dos o tres futbolistas cercanos saltan automáticamente sobre el jugador rival: uno lo encierra, otro tapa el pase más cercano y un tercero se prepara para recoger el balón suelto. Pero, si el adversario supera ese intento de recuperación, un bloque perfectamente compenetrado cierra filas.

Manu Koné, jugador de Francia / EUP

Mohamed Ouahbi lo explicó después de sufrirlo con Marruecos: "Nunca antes habíamos tenido tantos jugadores capaces de correr juntos. Esta vez, de verdad tienen futbolistas que trabajan para el equipo y se esfuerzan al máximo. Incluso cuando perdían la posesión, sabíamos que seguirían siendo muy efectivos", comentó.

Y no hay que olvidarse del balón parado, especialmente de los saques de esquina. Francia recurre cada vez con mayor frecuencia al córner en corto, un recurso muy utilizado en el PSG gracias al trabajo de Rafel Pol, mano derecha de Luis Enrique. Lógicamente, los movimientos del equipo de Deschamps presentan menos variedad y complejidad que los del PSG, pero comparten la misma intención.

La Francia de Deschamps es de Deschamps porque ha sobrevivido más de una década al mando de una selección ultraexigente. Pero también lo es porque no ha confundido tener una identidad con negarse a evolucionar. Mirar a Luis Enrique siempre es una buena opción.