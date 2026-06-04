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MUNDIAL 2026
Francia - Costa de Marfil, en directo: sigue el amistoso previo al Mundial 2026, en vivo hoy
Sigue en directo el amistoso de hoy de la selección gala ante Costa de Marfil
David Raurell
La selección francesa empieza su preparación para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá con un amistoso ante Costa de Marfil en el Stade de la Beaujoire de Nantes.
¡Deschamps sale con todo!
El técnico francés apuesta por la siguiente alineación:
Maignan; Koundé, Upamecano, Konaté, Theo Hernández; Tchouameni, Rabiot; Olise, Cherki, Mbappé; Marcus Thuram
La Francia de Deschamps es una de las grandes favoritas para este Mundial.
Los galos ya fueron campeones del mundo en Rusia 2018, cuando superaron en la gran final a Croacia (4-2).
Más amargo fue el subcampeonato conseguido en Qatar 2022, cuando cayeron en la tanda de penaltis ante la Argentina de Leo Messi. Esa noche Kylian Mbappé anotó un hat-trick, siendo el jugador más destacado de su selección.
El encuentro de esta noche se va a disputar en el Stade de la Beaujoire, la casa habitual del Nantes. Tiene capacidad para más de 35.000 espectadores.
¡Sean bienvenidos a Nantes!
¡Muy buenas tardes!
Arrancamos con el seguimiento en vivo del encuentro entre las selecciones nacionales de Francia y Costa de Marfil.
Estamos ante uno de los amistosos más atractivos antes de la Copa del Mundo que arranca la próxima semana.
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