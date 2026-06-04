Francia - Costa de Marfil, en directo: sigue el amistoso previo al Mundial 2026, en vivo hoy

La Francia de Deschamps es una de las grandes favoritas para este Mundial.

Los galos ya fueron campeones del mundo en Rusia 2018, cuando superaron en la gran final a Croacia (4-2).

Más amargo fue el subcampeonato conseguido en Qatar 2022, cuando cayeron en la tanda de penaltis ante la Argentina de Leo Messi. Esa noche Kylian Mbappé anotó un hat-trick, siendo el jugador más destacado de su selección.