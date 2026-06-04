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Francia - Costa de Marfil, en directo: sigue el amistoso previo al Mundial 2026, en vivo hoy

Sigue en directo el amistoso de hoy de la selección gala ante Costa de Marfil

El once inicial de Francia para el partido amistoso ante Azerbaiyán en Paris el mes de marzo

El once inicial de Francia para el partido amistoso ante Azerbaiyán en Paris el mes de marzo / YOAN VALAT / EFE

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David Raurell

La selección francesa empieza su preparación para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá con un amistoso ante Costa de Marfil en el Stade de la Beaujoire de Nantes.

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