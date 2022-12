Francia carga contra Dembélé

"40 minutos indignos para una final de un Mundial" o "fue una sombra de sí mismo", apuntan desde el país galo El delantero cometió el penalti que supuso el 1-0 y fue sustituido por Deschamps antes del descanso

Partido para olvidar de Ousmane Dembélé con Francia en la final del Mundial de Qatar 2022, que le enfrentó a Argentina. El delantero fue titular pero fue sustituido por Didier Deschamps a los 40 minutos del partido, después que la albiceleste anotase el 2-0.

La actuación del 'mosquito' no pasó desapercibida para la prensa francesa, que no dudó en atizar a Ousmane. Suya fue la falta sobre Di María dentro del área que supuso el primer tanto de Leo Messi en el Estadio de Lusail. Intervino en 17 ocasiones, perdió siete balones, no completó ningún regate y no ganó ninguno de los cinco duelos que intentó.

“Dembélé hizo cuarenta minutos indignos para una final de un Mundial", sentenció 'L'Équipe' reprochándole que "defensivamente llegara siempre tarde a las ayudas". También añadió: "Fue superado por Di María antes de cometer un penalti discutible. Además, todos sus primeros controles acabaron en las piernas del rival”.

RMC Sport fue menos ácido con el 'mosquito'. "Fue una sombra de sí mismo. Controló cada balón muy nervioso", comentaba, el medio de comunicación, dándole la razón a Deschamps. "Lógicamente, Dembélé fue sustituido por Kolo Muani”, apostilló.