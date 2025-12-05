MUNDIAL FÚTBOL
Francia, Brasil, España e Inglaterra: el Mundial 2026 ya tiene a sus favoritos según la IA
Así quedan todos los grupos del Mundial 2026 de fútbol: rivales, enfrentamientos y posibles cruces
¿Cuándo debutará España en el Mundial 2026? Fechas, rival y posibles sedes
El sorteo de la Copa del Mundo 2026, celebrado este viernes en Estados Unidos, Canadá y México, ha redefinido el mapa competitivo de cara al torneo más ambicioso de la historia, con 48 selecciones y un nuevo formato que obligará a gestionar plantillas largas, rotaciones y desgaste extremo.
Tras conocerse la composición de los grupos, los modelos predictivos de IA sitúan a Francia como la selección con mayores posibilidades de levantar el trofeo el próximo verano. Le siguen Brasil, España e Inglaterra, completando un Top-4 que mezcla tradición, talento generacional y proyectos consolidados.
La campeona de 2018 y subcampeona en 2022 aparece una vez más como el rival a batir. El Grupo I —con Senegal, Noruega y un rival por definir— no parece plantear obstáculos insalvables para un equipo que combina profundidad, experiencia y una generación de estrellas en plena madurez.
La IA la señala como la selección más constante en grandes citas y la que mejor puede gestionar el exigente calendario del nuevo Mundial. Francia es, hoy, la gran favorita.
Brasil encabeza un Grupo C atractivo, con Marruecos y Escocia como principales amenazas, pero con un techo competitivo muy alto. La Canarinha, inmersa en una transición que mezcla juventud explosiva y veteranos de élite, mantiene su condición de candidata natural.
Los modelos la proyectan como la mayor amenaza para Francia en una potencial final. Brasil recupera status y opciones.
España: grupo favorable y un proyecto en ascenso
La Selección Española ha salido beneficiada del sorteo. En el Grupo H, junto a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, el camino hacia los cruces parece razonablemente despejado para un equipo joven, valiente y cada vez más sólido.
La IA sitúa a España como tercera fuerza mundial tras el sorteo. Se valora especialmente su estilo de posesión, el crecimiento de la nueva generación y su capacidad para explotar un torneo largo. Semifinalista razonable; candidata a sorprender.
El Grupo L (Croacia, Panamá y un clasificado por determinar) ofrece un escenario ideal para que Inglaterra avance con firmeza hacia las rondas decisivas. Plantilla profunda, talento ofensivo y un nivel competitivo estabilizado desde 2018 la colocan entre las cuatro mejores del mundo.
Solo la gestión emocional y los detalles en partidos grandes generan dudas. La IA coincide: semifinalista, pero un escalón por debajo de Francia y Brasil.
- Iñigo Martínez no volverá al FC Barcelona
- La tentación de Raphinha y un pacto verbal para salir del Barça
- El drama del Wolverhampton, el equipo que mueve Jorge Mendes: 140 millones invertidos, colista y ocho horas sin marcar
- Arteta atemoriza al Arsenal: 'Está bien, iré al Barça...
- Vía libre para el Barça por Schlotterbeck, el central preferido por Flick
- Sergi Altimira: 'Aún soy más culé que bético, pero este club te atrapa y aprendes a quererlo
- Manu Carreño no se corta y señala las diferencias entre Barça y Real Madrid: 'Hansi Flick impone su idea; en el club blanco mandan los jugadores
- Dro empezó a volar: 'Es la primera vez que fue él, si gana confianza le irá muy bien