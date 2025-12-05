Francia, Brasil, España e Inglaterra: el Mundial 2026 ya tiene a sus favoritos según la IA

El sorteo de la Copa del Mundo 2026, celebrado este viernes en Estados Unidos, Canadá y México, ha redefinido el mapa competitivo de cara al torneo más ambicioso de la historia, con 48 selecciones y un nuevo formato que obligará a gestionar plantillas largas, rotaciones y desgaste extremo.

Tras conocerse la composición de los grupos, los modelos predictivos de IA sitúan a Francia como la selección con mayores posibilidades de levantar el trofeo el próximo verano. Le siguen Brasil, España e Inglaterra, completando un Top-4 que mezcla tradición, talento generacional y proyectos consolidados.

La campeona de 2018 y subcampeona en 2022 aparece una vez más como el rival a batir. El Grupo I —con Senegal, Noruega y un rival por definir— no parece plantear obstáculos insalvables para un equipo que combina profundidad, experiencia y una generación de estrellas en plena madurez.

La IA la señala como la selección más constante en grandes citas y la que mejor puede gestionar el exigente calendario del nuevo Mundial. Francia es, hoy, la gran favorita.

Brasil encabeza un Grupo C atractivo, con Marruecos y Escocia como principales amenazas, pero con un techo competitivo muy alto. La Canarinha, inmersa en una transición que mezcla juventud explosiva y veteranos de élite, mantiene su condición de candidata natural.

Los modelos la proyectan como la mayor amenaza para Francia en una potencial final. Brasil recupera status y opciones.

España: grupo favorable y un proyecto en ascenso

La Selección Española ha salido beneficiada del sorteo. En el Grupo H, junto a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, el camino hacia los cruces parece razonablemente despejado para un equipo joven, valiente y cada vez más sólido.

La IA sitúa a España como tercera fuerza mundial tras el sorteo. Se valora especialmente su estilo de posesión, el crecimiento de la nueva generación y su capacidad para explotar un torneo largo. Semifinalista razonable; candidata a sorprender.

El Grupo L (Croacia, Panamá y un clasificado por determinar) ofrece un escenario ideal para que Inglaterra avance con firmeza hacia las rondas decisivas. Plantilla profunda, talento ofensivo y un nivel competitivo estabilizado desde 2018 la colocan entre las cuatro mejores del mundo.

Solo la gestión emocional y los detalles en partidos grandes generan dudas. La IA coincide: semifinalista, pero un escalón por debajo de Francia y Brasil.