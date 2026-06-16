En directo
MUNDIAL 2026
Francia-Senegal, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo
Sigue en directo el partido de la primera jornada del Grupo I entre Francia y Senegal que se disputa en New Jersey
M.22 (0-0) | El público ya hace la ola
A falta de un fútbol más vibrante, la afición se divierte con la ola. Hay un gran ambiente, aunque a muchos senegaleses se les ha rechazado el visado.
M.21 (0-0)
Jules Koundé fuerza un saque de esquina en una de sus primeras subidas. El saque de esquina se lanza sin consecuencias.
M.19 (0-0)
Centro-chut de Ismaila Sarr que se pierde por línea de fondo. El partido todavía no rompe.
M.18 (0-0) | Y Konaté suplente... por cierto
El fichaje no anunciado oficialmente todavía por el Real Madrid no es de la partida.
M.16 (0-0) | Muy poco de Olise de momento
Muchos ojos puestos en Michael Olise, el futbollista del Bayern de Múnich. Por ahora, no muestra su endiablada velocidad.
M.14 (0-0) | Juego directo para Mbappé
La estrategia de Francia parece clara: balones largos a la carrera para Mbappé. No aprovechó Kylian el error defensivo de Kalidou Koulibaly.
M.12 (0-0)
El pase de Adrien Rabiot no encuentra a ningún compañero.
M.11 (0-0) | Dembélé, por dentro
Ousmane Dembélé está muy metido por el medio y baja para tener cpmntacto con el balón.
M.9 (0-0)
Le discute senegal la posesión del juego a Francia. Ya sabemos que la selección de Deschamps se encuentra cómoda en estas situaciones, no le importa no tener el balón.
M.6 (0-0)
Partido igualado. Fuera de juego de Nico Jackson, el '9' de Senegal ex del Villarreal.
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