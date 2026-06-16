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MUNDIAL 2026

Francia-Senegal, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo

Sigue en directo el partido de la primera jornada del Grupo I entre Francia y Senegal que se disputa en New Jersey

Ousmane Démbéle, ante Senegal

Ousmane Démbéle, ante Senegal / AFP7 vía Europa Press

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