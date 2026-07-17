Una foto de SPORT de 2007 con Messi y Lamine Yamal se convierte en un fenómeno mundial antes de la final

Si hay una imagen que está dando la vuelta al mundo antes de la final entre España y Argentina, esa es la fotografía de SPORT en la que un joven Leo Messi aparece bañando a un bebé llamado Lamine Yamal. Han pasado 19 años desde que se tomó durante una sesión solidaria organizada por el FC Barcelona y UNICEF, pero ahora ha vuelto a hacerse viral.

En apenas unos días, la imagen ha saltado de las redes sociales a programas de televisión, periódicos y páginas web de todo el mundo, convirtiéndose en una de las historias más comentadas de la previa del partido.

Las imágenes más buscadas de Leo Messi con Lamine Yamal / Joan Monfort - SPORT

Uno de los últimos en hablar de ella ha sido el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que durante una comparecencia pública reconoció entre risas que cuando vio la fotografía por primera vez, pensó que era falsa: "Como alguien que se enorgullece de saber distinguir una imagen generada por inteligencia artificial de una real, pensé que esta era IA".

No ha sido un caso aislado, y es que la imagen también ha llegado a programas de televisión y ha tenido un gran protagonismo en medios de comunicación de todo el mundo.

En Estados Unidos, cadenas como ABC News y medios como CBS Sports han recuperado la historia, mientras que Reuters, Euronews y muchas cabeceras de Europa, Latinoamérica y Australia también la han recuperado para explicar una de las curiosidades que deja el España-Argentina.

Las fotos virales de Messi y Lamine Yamal / JOAN MONFORT - SPORT

La repercusión ha sido tan grande que incluso algunos medios especializados en verificación han tenido que confirmar que la fotografía era completamente real. Muchos usuarios llegaron a pensar que se trataba de una imagen creada con inteligencia artificial por lo difícil que resulta creer que un Messi de 20 años acabara posando con el que, casi dos décadas después, será su rival en una final del Mundial.

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Lo que comenzó como una fotografía para un calendario solidario impulsado por SPORT junto al FC Barcelona y UNICEF ha terminado convirtiéndose en una de las imágenes más destacadas del fútbol. Captada por Joan Monfort, la imagen ha pasado de formar parte del archivo del diario a convertirse en una fotografía conocida en todo el mundo.