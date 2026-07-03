Florentino ficha dos 'Laudrups' a Mourinho

El Real Madrid ha intervenido quirúrgicamente en el mercado para tratar de subsanar los errores cometidos el año pasado. Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras no convencieron durante la temporada con su irregularidad aplastante, y Florentino Pérez decidió tomar cartas en el asunto. Intervencionista de cuna, el presidente ató en un suspiro a dos de los mejores laterales del panorama internacional: Marc Cucurella y Denzel Dumfries.

Sólo el tiempo dirá si Florentino acertó, pero, a juzgar por el rendimiento de ambos en este Mundial, el Madrid ha firmado de un plumazo dos piezas que deben ser importantísimas en el esquema de José Mourinho, en la que será la segunda etapa del técnico de Setúbal en el Santiago Bernabéu.

Cucurella, a lo Laudrup

Si algún madridista no conocía a Marc Cucurella, esta Copa del Mundo está revelando todo el potencial del catalán. Afincado constantemente en campo ajeno, a España tampoco le han exigido mucho en estos primeros cuatro partidos, el de Alella es una pieza indispensable en la salida del balón desde atrás. De hecho, Cucu participa en la elaboración con asiduidad, donde siempre es una solución por su facilidad en el juego asociativo.

Marc Cucurella arrancó con intensidad el partido ante Austria / EFE

Como decíamos, el lateral zurdo ahorra energías corriendo hacia atrás lo que le permite ser más incisivo en la presión, adelantando su posición sin temor a que le cojan la espalda. Eso le permite pisar área con frecuencia y ser un elemento peligroso más al servicio del ataque de Luis de la Fuente. Frente a Austria, Cucurella vivió constantemente en terreno enemigo y de sus botas salieron las dos asistencias a Mikel Oyarzabal, para abrir y cerrar el marcador. Al margen de ello, el nuevo defensor merengue anotó un gol que fue posteriormente invalidado por falta previa de Cubarsí sobre Schlager, portero austriaco.

Dumfries, al caer

Si Cucurella ilusiona en Chamartín, Denzel Dumfries no se queda a la zaga. El neerlandés todavía no ha oficializado su nueva aventura madridista, pero su fichaje es un hecho. "No puedo, no debo y, de todos modos, no quiero decir nada al respecto. Pueden felicitarme, pueden hacer lo que quieran, pero yo estoy concentrado en el Mundial", decía el lateral hace unos días a las cuestiones sobre el Real Madrid. Ahora, con Países Bajos fuera de combate, no tardará en caer.

Denzel Dumfries, en el duelo contra Suecia / EFE

Dumfries también ha dejado su sello en este Mundial. Titular indiscutible para Ronald Koeman, el lateral diestro ha enseñado que puede adueñarse de su flanco en el Bernabéu. Rápido al corte y desacomplejado en ataque, el neerlandés debe ser una baza importante en el 3-5-2 que dibujará Mourinho.

Al igual que Cucurella, Dumfries firmó una doble asistencia en la victoria de Países Bajos sobre Suecia en la fase de grupos, regalando dos balones a Brobbey y Gakpo para que remataran la faena. El Madrid incorpora dos laterales de marcada vocación ofensiva.