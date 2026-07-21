El 'Flaco' López, único futbolista argentino en no dar la espalda a España al alzar el Mundial

La gran final del Mundial de 2026 entre España y Argentina sirvió para bordar en la elástica de 'la Roja' la segunda estrella, tras proclamarse campeona del mundo. Durante el partido la tensión fue palpable, con los argentinos buscando por todos los medios posibles alcanzar los penaltis. Sin embargo, España ganó el partido gracias a un gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga.

Tras la derrota, algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico del subcampeón no supieron asimilar el duro golpe, tal como demostraron con sus bochornosos actos Nahuel Molina, Leandro Paredes y Roberto Ayala. Además, al mismo tiempo que los españoles levantaban el máximo torneo que se puede conseguir, la Selección de Argentina aprovechaba para agradecer a su afición el apoyo. Este gesto ha sido interpretado por muchos como una falta de respeto al campeón, mientras que otros defienden que es un gesto que entra dentro de la lógica y se trata de una simple muestra de cómo estaban en deuda con su hinchada por el apoyo recibido. No obstante, un futbolista decidió no dar la espalda a los justos ganadores del Mundial: El 'Flaco' López, ganándose así el respeto de todos con un bonito gesto de 'fair play'.

El 'Flaco' López reconoce al campeón

Desconocido por muchos en Europa, José Manuel López es futbolista de Palmeiras y logró la inclusión en la lista de mundialistas de Scaloni gracias a su gran rendimiento en Brasil, donde en el presente año suma 14 goles y 10 asistencias en 35 partidos. Pese a ser uno de los jugadores con menos participación, el 'Flaco' participó ocho minutos en el irrelevante encuentro ante Jordania, además de ser muy importante en el duelo de cuartos ante Suiza al asistir a Julián Álvarez en la prórroga, aun cuando solo salió 10 minutos. Con todo, la imagen más recordada del delantero de 25 años será cómo optó por mostrar respeto al justo ganador de la competición, al contrario que el resto de sus compañeros.

Por otra parte, Leo Messi, como capitán de la albiceleste, aprovechó su mensaje en redes tras la derrota para dedicar unas palabras a la selección campeona, en un gesto que también le honra. "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno... Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato", escribió el mejor jugador de la historia en sus redes.