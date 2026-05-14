La final del Mundial 2026 adopta el formato Super Bowl con un show histórico de medio tiempo

Por primera vez en la historia, la final de una Copa Mundial de la FIFA contará con un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl. El evento tendrá lugar el 19 de julio de 2026 en el Estadio MetLife Stadium de Nueva Jersey, y será retransmitido a millones de espectadores en todo el mundo.

La organización del show estará a cargo de la FIFA junto a Global Citizen, con la producción musical liderada por Chris Martin, integrante de la banda Coldplay.

Un cartel de estrellas globales

El espectáculo contará con la participación de tres de los nombres más influyentes de la música contemporánea: Shakira, Madonna y BTS.

Las tres actuaciones han sido descritas como un hito cultural sin precedentes, al reunir artistas que representan distintas generaciones y estilos musicales en un mismo escenario global.

Además, el evento contará con la participación de personajes de Barrio Sésamo y de The Muppets, reforzando el carácter familiar y educativo del espectáculo.

Música y causas sociales en el centro del evento

El show del descanso no será únicamente un espectáculo musical, sino también una iniciativa solidaria. El evento apoyará el Fondo de Educación de FIFA y Global Citizen, cuyo objetivo es recaudar 100 millones de dólares para mejorar el acceso a la educación infantil en comunidades vulnerables.

Hasta el momento ya se han recaudado más de 30 millones, impulsados por donaciones vinculadas a la venta de entradas del Mundial, de las cuales un dólar por cada ticket será destinado al fondo.

Artistas como Shakira han destacado la importancia del proyecto, subrayando el vínculo entre educación y oportunidades. La cantante, que ya es miembro del consejo asesor del fondo, interpretará el tema oficial del torneo, consolidando su papel histórico en los Mundiales.

Reacciones y producción del show

Desde la organización, se ha destacado que el espectáculo busca unir fútbol, música y compromiso social bajo un mismo mensaje de unidad global.

La producción estará en manos de Global Citizen en colaboración con Live Nation y Done + Dusted, con una visión creativa centrada en la inclusión y la educación.

Entre los nombres vinculados al proyecto también figuran figuras como Serena Williams, Kaká, Ivanka Trump, The Weeknd y el actor Hugh Jackman, quienes integran el consejo asesor del fondo educativo.

Un Mundial con entretenimiento en los tres países sede

La FIFA ha confirmado que el Mundial 2026 no solo tendrá un espectáculo central en la final, sino también eventos musicales en los países anfitriones.

En la inauguración en Estados Unidos se esperan actuaciones de Katy Perry y Future, mientras que en Canadá y México se prevén presentaciones de artistas como Michael Bublé y J Balvin.

Un nuevo modelo de final para el fútbol

El Mundial de la FIFA 2026 será el primero con 48 selecciones y más de 100 partidos, consolidándose como el torneo más grande de la historia. Con este nuevo formato de espectáculo global, la FIFA busca transformar la final en un evento cultural de alcance planetario.

La unión de Shakira, Madonna y BTS en el primer show de medio tiempo de una final mundialista simboliza un cambio de era en el fútbol moderno, donde el deporte, la música y la acción social convergen en un mismo escenario.