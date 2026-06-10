Una filtración expone los pasaportes de Messi y la selección argentina antes del Mundial

La selección argentina se vio envuelta en una insólita situación de seguridad a pocos días del inicio del Mundial 2026. Los datos de los pasaportes de varios integrantes del equipo dirigido por Lionel Scaloni, incluido Lionel Messi, quedaron expuestos de manera accidental en la documentación oficial distribuida antes del amistoso que enfrentó a la Albiceleste con Islandia en Alabama.

El encuentro, disputado ante cerca de 88.000 espectadores, terminó con una cómoda victoria argentina por 3-0, pero el resultado quedó en un segundo plano después de que trascendiera la filtración de información personal de varios futbolistas. Entre los afectados figuraban algunas de las principales figuras del combinado sudamericano, como Messi, Enzo Fernández y Lisandro Martínez.

Messi, ante Islandia en un amistoso antes del Mundial / INSTAGRAM

Antes de cada partido internacional es habitual que las federaciones remitan listas oficiales con los jugadores convocados. En determinados casos, esos documentos incluyen información administrativa adicional, como los números de pasaporte de los futbolistas. Sin embargo, dichos datos suelen ser eliminados o difuminados antes de que la documentación sea distribuida a medios de comunicación y otras entidades vinculadas al evento.

Por el contrario, Islandia evitó un incidente similar, ya que la documentación facilitada por la federación nórdica no contenía los números de pasaporte de sus futbolistas. Las primeras informaciones apuntan a que el error podría haberse producido en el proceso de gestión documental del encuentro.

La organización del partido estuvo a cargo de 'Road to 26', empresa patrocinada por Turkish Airlines que se encarga de coordinar varios de los amistosos internacionales previos al Mundial que se celebran en Estados Unidos.

Mientras tanto, en cuanto a fútbol se refiere, Argentina confirmó las buenas sensaciones de cara al torneo. Valentín Barco abrió el marcador durante la primera mitad y la selección campeona del mundo amplió la ventaja en la recta final. Messi, que comenzó el encuentro en el banquillo, ingresó en el minuto 70 y anotó un penalti poco después de saltar al campo. Thiago Almada completó la goleada con el tercer tanto.