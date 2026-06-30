Figo: "Lamine es suficiente para liderar el desborde de España pese a los problemas físicos"

Luis Figo, embajador de Betfair y leyenda de Portugal, ve a España con recursos de sobra para poder afrontar los problemas físicos que está teniendo ‘La Roja’, potencial rival precisamente de los lusos en octavos de final, siempre y cuando los españoles superen a Austria en dieciseisavos y la selección encarnada haga lo propio con Croacia.

“España tiene bastantes soluciones para lidiar con la falta de frescura física que pueda existir. También con las lesiones que aparecen en un Mundial”, ha empezado su análisis un Figo al que Betfair ha puesto a servir cafés en su última campaña de ‘Vidilla’ para mantener despiertos a aficionados anónimos sorprendidos, in fraganti, con la presencia del Balón de Oro en 2000.

“Lamine es suficiente para liderar el desborde de España. Es un jugador que marca las diferencias y te diría que no es el único. Hay otros que pueden hacerlo. Yo creo que ahora todas las selecciones, en este momento de la temporada en la que nos encontramos, están en las mismas condiciones en cuento a energía y agotamiento”, ha insistido el embajador de Betfair.

Figo, embajador de Betfair, valora las opciones de España en el Mundial / Betfair

Su análisis se centra no sólo en los titulares, sino también en los suplentes de España, a los que el luso considera claves para mantener el rendimiento del equipo. “En una competición como un Mundial, que es mes y pico, todos pueden ser importante en un momento u otro, incluso los que no han jugado ni un minuto se pueden convertir en jugadores cruciales”, ha insistido un Figo que, además, cree que el análisis del rendimiento de los titulares, en el caso de España, está condicionado por los resultados.

“España ha empezado con un empate y luego ha mejorado. Si es el rendimiento esperado o no, cada uno tiene su opinión, pero tiene un equipazo con jugadores que forman parte de los mejores equipos y tienen mucha experiencia”, ha defendido Figo a los futbolistas de ‘La Roja’.

“De España me gusta todo”

De cara al potencial duelo entre Portugal y España, Figo dice tener respeto por toda España. “Me preocupa de España su bloque, su calidad con el balón sus jugadores… Me gusta mucho Oyarzabal, Lamine, Olmo… tiene mucha gente que te resuelve un partido. ¿Favoritos? A estas alturas cualquiera puede ganar a cualquiera. Toca demostrarlo en el campo”, ha valorado el embajador de Betfair.

Lamine Yamal, ante Uruguay / EFE

En lo que al desarrollo del torneo, eso sí, Figo se decanta por Francia. “Sin duda, si tengo que escoger una selección por encima del resto, me quedo con Francia. Es un equipo del que te pueden salir sin problemas dos alineaciones titulares igual de fuertes, por la calidad que itenen todos sus jugadores”, ha piropeado el luso al país que, precisamente, le impidió jugar la final del Mundial en 2006. Entonces fueron los Zidane y compañía los que apearon a Portugal de la gran cita.

En el resto de participantes, Figo ve mucha igualdad. “Argentina me ha gustado mucho. Pero para las favoritas a ganar, en el lado del cuadro por el que va España meto a España, junto con Francia, claro. En el otro lado te diría Inglaterra además de Argentina… bueno y Brasil. La verdad es que las secciones con historia en los Mundiales siempre están en la parte final de la competición y, personalmente, son las que tengo siempre como las favoritas”, ha concluido su análisis Figo.

Figo convertido en ‘barista’ por un día

El Mundial 2026 cada vez tiene más 'Vidilla'. Los horarios no ayudan. En España toca quedarse despierto hasta altas horas de la madrugada y, al día siguiente, volver a madrugar como si nada. Pero está mereciendo la pena. El torneo está respondiendo a las expectativas. Kylian Mbappé, Leo Messi, Erling Haaland, Vinicius o Cristiano Ronaldo ya han dejado grandes actuaciones y la cita mundialista no deja de ganar atractivo con el paso de los días.

Betfair, con su campaña ‘Café Vidilla’, ha querido tener un detalle con todos esos aficionados que llevan semanas sacrificando horas de sueño por el Mundial. Y ha encontrado al ayudante perfecto en el propio Luis Figo. El luso cambió por unas horas el balón por una cafetera para convertirse en un ‘barista ocasional’ y servir café a varios futboleros que necesitan un poco de 'Vidilla' después de otra noche, y ya van unas cuantas, pegados a la televisión.

La escena, compartida en las redes sociales de Betfair, muestra como estos hinchas son ‘cazados’ in fraganti cuando el propio Figo les lleva el café que acababan de pedir en un bar situado en el castizo barrio de Delicias, en Madrid. “¿Os ha sorprendido algo por aquí?", bromea Figo con algunos de estos hinchas, muchos de ellos paralizados al ver que su ídolo era quien les estaba atendiendo al otro lado de la barra.

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“¿Has visto? Quién te lo diría”, vacila a otro entre risas. El ganador del Balón de Oro en el año 2000 y semifinalista del Mundial de 2006 se toma el papel con humor desde el primer momento. "Acabo de empezar, estoy un poco nervioso. Aquí el café es muy bueno... está hecho por mí", bromea mientras sirve los primeros cafés y charla con los aficionados, que no esperaban encontrarse al portugués al otro lado de la barra. Antes de despedirse deja otra frase con una sonrisa: "Me dedico a lo que me gusta. Antes con el fútbol, ahora con el café". Una escena que se cierra con el lema de la campaña: "Dale Vidilla, con Betfair".