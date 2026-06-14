La FIFA vuelve a generar polémica: el español, restringido en varias ruedas de prensa

El Mundial 2026 ha vuelto a abrir un debate que va mucho más allá del fútbol: el de la comunicación y las barreras idiomáticas en un torneo que presume de global. Las ruedas de prensa de Vinicius Jr., Achraf Hakimi o Frenkie de Jong terminaron generando polémica después de que se restringiera el uso del español, pese a ser una de las lenguas más habladas tanto en el país anfitrión como en el propio entorno del campeonato.

Todo ocurrió durante la comparecencia oficial organizada por la FIFA. Un periodista intentó formular su pregunta en español a Hakimi, que entiende perfectamente el idioma. Sin embargo, el moderador de la organización intervino para recordar que, según el protocolo establecido para esa rueda de prensa, solo estaban permitidos ciertos idiomas con servicio de traducción simultánea.

La situación sorprendió a varios de los presentes, especialmente porque el propio Hakimi no tenía inconveniente en responder en español. Aun así, para ajustarse a las normas del evento, acabó contestando en inglés.

El episodio se repitió de forma similar en la intervención de Vinicius Jr. En su caso, el atacante del Real Madrid reaccionó con naturalidad cuando un periodista se dirigió a él en inglés y le pidió que, si era posible, realizara la pregunta en español. Sin embargo, el comunicador se vio obligado a continuar en inglés debido a las mismas restricciones impuestas por la organización. El brasileño terminó respondiendo sin mayor problema, pero el gesto dejó patente la incomodidad de la situación.

Y no son casos aislados. A Frenkie de Jong, jugador del Barça y de la selección de Países Bajos, tampoco le dejaron responder en español pese a que domina el idioma tras los años que lleva jugando en el conjunto azulgrana. "No me molesta", comentó el centrocampista culé al ser cuestionado en español, aunque finalmente el moderador obligó a utitilizar el inglés "por la traducción".

La explicación oficial se apoya en cuestiones logísticas: la FIFA habría limitado los idiomas a aquellos para los que había traducción simultánea disponible, con el objetivo de evitar problemas operativos en ruedas de prensa multitudinarias. Pero esta decisión ha sido recibida con críticas por parte de algunos sectores del periodismo y la sociedad, que consideran difícil de justificar que se excluya el español en un Mundial organizado en un contexto donde la lengua tiene un peso enorme.

El debate no es menor. El español es uno de los idiomas más hablados del mundo y una lengua predominante en Estados Unidos, uno de los países anfitriones del torneo. Por ello, la restricción ha sido interpretada por algunos como una falta de sensibilidad hacia una parte importante del público y de los medios que cubren la competición.

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Más allá de lo anecdótico, el episodio vuelve a poner el foco en un problema recurrente en los grandes eventos internacionales: el equilibrio entre la organización logística y la accesibilidad real a los protagonistas. En un Mundial que busca ser el más global de la historia, la gestión del idioma sigue generando más preguntas que respuestas.