La FIFA vende trozos del césped de la final del Mundial 2026: casi 400€ la pieza

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 se ha convertido en un torneo comercial. Después de colocar las entradas más caras de la historia, a la FIFA se le ha ocurrido otra manera de sacarle partido a la final del Mundial 2026: vender trocitos del propio césped sobre el que se va a disputar el partido.

El organismo que manda en el fútbol mundial ha puesto a la venta, a través de su tienda oficial FIFA Store, pequeños fragmentos del terreno de juego del MetLife Stadium, en Nueva Jersey, escenario de la gran final del próximo 19 de julio. Cada pieza sale por 450 dólares (unos 390-400 euros) y viene sellada en un bloque de metacrilato junto con un pincho USB de recuerdo, todo metido en una cajita de coleccionista.

Según la propia descripción del producto, cada trozo mide 17,5 x 17,5 x 17,5, aunque la FIFA no especifica si eso son pulgadas, centímetros o milímetros. Lo que sí dice el organismo es que quien lo compre será "dueño de una auténtica pieza de la historia del fútbol", con "un fragmento original de la icónica superficie de juego de la final".

"La memoria USB cuenta con una película de autenticidad y ofrece un diseño elegante y contemporáneo. Presentada en una caja con bisagras de alta calidad adornada con detalles lacados, este artículo exclusivo está diseñado para coleccionistas, aficionados y entusiastas del fútbol", añade la FIFA.

Eso sí, los envíos solo se hacen a Estados Unidos y Europa y, evidentemente, no comenzarán hasta después de que se pite el final del partido.

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Entonces, la FIFA quitará el césped natural que ahora tiene el MetLife Stadium y volverá a poner el artificial que usa habitualmente el equipo que juega allí, los New York Giants de la NFL.