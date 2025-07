La FIFA toma nota: las insoportables condiciones del Mundial de Clubes ponen en jaque el Mundial de 2026

Estadios semivacíos, condiciones climatológicas extremas, partidos de cuatro horas y media... El Mundial de Clubes en Estados Unidos ha dejado escenas de todo tipo, incluidos problemas y situaciones que limitan el espectáculo y dañan la reputación del torneo. La FIFA no quiere repetir errores en el Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. Será una edición histórica tras su estreno en 1930: con 48 participantes, será el Mundial con más selecciones. Un antes y después en la competición más prestigiosa del deporte rey. Nada puede salir mal.

Aunque Infantino está satisfecho con el desarrollo de su torneo, por lo menos de cara a la galería, The Athletic asegura que la FIFA está estudiando varias medidas para que, en el Mundial 2026, existan menos inconvenientes que manchen la imagen del imponente torneo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump (I), en su encuentro en la Casa Blanca. / CHRIS KLEPONIS / POOL / EFE

Uno de los grandes problemas con los que se está encontrando el Mundial de Clubes, más allá de la nula expectación que han generado varios encuentros, son las condiciones climatológicas a las que se están exponiendo los deportistas.

Críticas de entrenadores y jugadores por el calor extremo

No son pocos los protagonistas que han alzado la voz con este aspecto. Luis Enrique, entrenador del PSG, apuntó que el debut ante el Atlético de Madrid estuvo "claramente marcado por la temperatura". El cuadro francés ganó por goleada, 4-0, pero el asturiano no acababa de entender por qué tuvieron que jugar a las 12:00 horas del mediodía, con 32 grados a la sombra. "Está bien que nos vean en Europa, pero los jugadores se resienten", añadió el exseleccionador español sobre el horario de aquel duelo.

Marcos Llorente, jugador del Atlético, durante un instante del partido contra el PSG. / EFE

Marcos Llorente, que sí participó sobre el césped, también se quejó por el calor: "Es imposible. Es un calor terrible. Yo tenía los dedos de los pies que las uñas me dolían, no podía frenar y arrancar. Es increíble", apuntaba el futbolista del Atlético de Madrid, que no oculta en redes sociales su rutina matutina, en la que el sol suele tener bastante importancia.

La FIFA estudia cambios pensando en el Mundial 2026

Mientras la FIFA no puede garantizar que los estadios estén llenos, ya que dependerá de la capacidad que esta tenga de 'vender' el torneo al mundo y del 'gancho' que generen todos sus participantes, sí puede adoptar cambios en el desarrollo de los partidos para favorecer al bienestar de los futbolistas. Los testimonios de Luis Enrique o Llorente no son casos aislados.

El partido, detenido por tormenta / AP

FIFPRO insiste en que varios partidos del Mundial de Clubes traspasaron el umbral de salubridad para los jugadores y ha trasladado a la FIFA varias medidas para mejorar las condiciones de los jugadores. Según The Athletic, el organismo presidido por Infantino ya estudia dichas propuestas por la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales para asegurar que el Mundial 2026 no sea sinónimo de un potencial riesgo de lesiones.

Las medidas que propone FIFPRO para proteger a los futbolistas

El sindicato de futbolistas propone alargar el descanso de 15 a 20 minutos, además de permitir pausas de hidratación, conocidas como cooling breaks, cada 15 minutos y no cada 30. Además, buscarían jugar los partidos únicamente por la mañana o la noche, aprovechando que las temperaturas son más agradables, evitando así el calor infernal del mediodía y las primeras horas de la tarde. Lejos de ser medidas oficiales que se implanten en el Mundial 2026, se tratan de recomendaciones que, de momento, la FIFA valora con tranquilidad.