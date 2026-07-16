¿Puede la FIFA sancionar a Argentina por la pancarta de las Malvinas?

Argentina selló su pase a la final del Mundial 2026 tras imponerse por 1-2 a Inglaterra en un partido cargado de simbolismo. No solo por el histórico precedente del Mundial de México 1986, marcado por la Guerra de las Malvinas cuatro años antes, sino también por lo ocurrido tras el pitido final. Durante la celebración sobre el césped, varios futbolistas de la Albiceleste, entre ellos Giovanni Lo Celso y Cristian 'Cuti' Romero, posaron con una pancarta en la que podía leerse el mensaje: "Las Malvinas son argentinas".

El gesto ha reabierto un debate que trasciende lo deportivo. La soberanía de las islas sigue siendo uno de los conflictos diplomáticos más sensibles entre Argentina y el Reino Unido, por lo que la exhibición de ese mensaje en un torneo organizado por la FIFA podría tener consecuencias disciplinarias.

La normativa del máximo organismo del fútbol mundial prohíbe la utilización de sus competiciones para difundir mensajes políticos, ideológicos o de carácter similar. Su Código Disciplinario contempla la posibilidad de abrir una investigación cuando considera que se ha vulnerado ese principio.

En caso de que la FIFA entendiera que la pancarta constituye una manifestación política, las sanciones pueden ir desde una simple advertencia hasta multas económicas e, incluso, suspensiones para jugadores o miembros de la federación implicados. No obstante, cualquier castigo requeriría primero la apertura de un procedimiento disciplinario y el análisis del caso por parte de sus órganos competentes.

El precedente mundialista

La FIFA ya actuó en el pasado por gestos de carácter político. En el Mundial de Rusia 2018, Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri fueron multados después de celebrar sus goles frente a Serbia realizando el gesto del águila bicéfala albanesa, considerado una referencia al conflicto entre Serbia y Kosovo.

Xhaka y Shaqiri, durante la celebración de sus goles en 2018 / LAURENT GILLIERON / EFE

Un prcedente que en el caso de que la FIFA se metiera de lleno en la acción de los argentinos podría hacer que todo se quedara en una multa económica y no hubiera castigo deportivo.

El precedente de Rodri y Morata

Aunque no se trata del mismo organismo, existe un precedente reciente en el fútbol europeo. Tras la conquista de la Eurocopa 2024, competición organizada por la UEFA y no por la FIFA, Rodrigo Hernández y Morata fueron sancionado con un partido de suspensión por entonar el cántico "Gibraltar es español" durante las celebraciones del título.

La UEFA consideró que el internacional español había utilizado un evento deportivo para realizar una manifestación ajena al fútbol y que había vulnerado los principios básicos de conducta. Si bien el caso no crea un precedente jurídico para la FIFA, sí refleja que los organismos que gobiernan las grandes competiciones internacionales pueden actuar cuando entienden que se han realizado manifestaciones de carácter político o territorial durante un torneo.