MUNDIAL 2026
La FIFA rediseña sus premios individuales para el Mundial: así son los nuevos Balón de Oro, Bota de Oro y Guante de Oro
La marca adidas presenta los trofeos individuales para el Mundial 2026
Ganar el Mundial de fútbol es el sueño para cualquier jugador. Levantar la copa dorada, el objetivo de todos los capitanes que participan en una Copa del Mundo.
Pero, a nivel individual, los jugadores también pueden formar parte del Olimpo. Y es ganando uno de los trofeos individuales que otorga el torneo: el Balón de Oro, la Bota de Oro y el Guante de Oro.
Para esta edición de 2026, la FIFA y adidas han rediseñado dichos trofeos individuales con diseños actualizados a partir de elemantos icónicos de la marca en la actualidad, y que están presentes en el torneo.
El Balón de Oro, otorgado al jugador más destacado del torneo, se inspira en Trionda, el balón oficial del Mundial 2026, reinterpretando su característico diseño en el propio trofeo.
Por otro lado, la Bota de Oro, concedida al máximo goleador del campeonato, reinventa la icónica bota de fútbol adidas Predator. Introducido originalmente como el Zapato de Oro en 1982, "el galardón evoluciona a través de una de las franquicias de botas más influyentes del fútbol, simbolizando precisión, control y excelencia goleadora", dice la marca.
Finalmente, el Guante de Oro, destinado al mejor guardameta del torneo, constituye "un audaz homenaje al arte de la portería, con una forma esculpida de una mano que captura los momentos decisivos bajo los palos".
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