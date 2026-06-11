La FIFA prohíbe a Haití usar su camiseta en el Mundial

Otra polémica más en un Mundial que aún no ha ni empezado. La FIFA, que se lavó las manos cuando Estados Unidos vetó la entrada al país al árbitro somalí Omar Artan, el mejor de África en 2025, obliga ahora a Haití a cambiar su camiseta al considerar que incluye imágenes que pueden interpretarse como un mensaje de carácter político o bélico.

El diseño, elaborado por la marca colombiana Saeta, cuenta con una ilustración vinculada a la Batalla de Vertières, clave en la independencia de Haití frente a Francia en 1803, que se proclamó de manera oficial el 1 de enero de 1804. El país caribeño, en aquel entonces, fue uno de los primeros territorios americanos en romper con una potencia colonial.

Mundial 2026/ Haití primera equipación (Saeta) / Redes Sociales

La FIFA entendió que la imagen de un hombre levantando una bandera podía entrar en conflicto con sus normas sobre equipamiento, que prohíben mensajes políticos, religiosos, discriminatorios, ofensivos o personales en la vestimenta utilizada en competiciones oficiales. Aunque el organismo no había emitido aún una comunicación pública, la delegación haitiana recibió el pedido de modificar la camiseta antes de su debut.

Saeta, marca colombiana

Desde la marca, Saeta defendió el diseño y negó que existiera una intención política contemporánea. La firma sostuvo que la ilustración busca rendir homenaje a la historia del país y a su lucha por la libertad, no transmitir una postura ideológica ni aludir a la situación actual de Haití, marcada tristemente por la violencia y las bandas armadas.

Niños jugando al fútbol en Puerto Príncipe, HaitÍ / EFE

La polémica mancha el momento histórico que representa el Mundial para Haití. El equipo volverá a disputar una Copa del Mundo tras 52 años de espera, después de su única participación anterior en Alemania Federal 1974. En aquella ocasión, Haití perdió sus tres partidos de la fase de grupos ante Italia, Polonia y Argentina.

Ahora, bajo la dirección del francés Sébastien Migné, el conjunto caribeño afronta un grupo exigente en el Mundial 2026. Su estreno será ante Escocia, en Boston, y luego deberá medirse con Brasil y Marruecos. Sin duda, será la ‘Cenicienta’ de un grupo complicadísimo.

Lejos de Puerto Príncipe

La clasificación de Haití ya había supuesto una sorpresa en la Concacaf, donde logró dejar atrás a selecciones con mayor tradición mundialista como Honduras y Costa Rica. Eso sí, la propia clasificación al Mundial ya fue un reflejo del duro día a día del país caribeño: la selección no pudo celebrar este hito ante su gente debido a la grave crisis de seguridad que vive el país desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.

Desde entonces, Haití está dominado por la violencia de las bandas armadas, que controlan amplias zonas del territorio, especialmente en Puerto Príncipe. Por ese motivo, el combinado nacional tuvo que disputar sus partidos como local en el estadio Ergilio Hato, de Willemstad, en Curazao.