La FIFA pondrá nota a los jugadores en cada partido del Mundial 2026

La FIFA presenta las Clasificaciones de la FIFA del Rendimiento Acumulado, un sistema pionero que utilizará un novedoso método basado en datos para evaluar y mostrar el rendimiento individual de los jugadores a lo largo de la competición.

A partir de los exclusivos datos de partidos de la FIFA y de los algoritmos de inteligencia futbolística optimizados, el sistema proporcionará información objetiva sobre el rendimiento de los jugadores -en este caso del Mundial- en diferentes facetas básicas del juego.

Se trata de un modelo creado por expertos y con Arsène Wenger a la cabeza que permite reconocer características y aportaciones individuales que las estadísticas tradicionales no son capaces de enseñar. El director de la División de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA aseguró que, desde este momento, "el rendimiento dejará de ser algo meramente subjetivo".

"Con las nuevas Clasificaciones de la FIFA del Rendimiento Acumulado, la actuación de cada jugador se analizará mediante datos objetivos de partidos en términos de ataque, creatividad y defensa, con lo que se establecerá un nuevo modelo general para la evaluación del rendimiento individual en el fútbol", aseguró Wenger, apoyado por Khalid Al Zamil, vicepresidente primero de Comunicación Corporativa de Aramco, socio de la FIFA.

4.000 voluntarios de la FIFA ayudarán a organizar el Mundial en México / -

En beneficio de los aficionados

"Las Clasificaciones de la FIFA del Rendimiento Acumulado permitirán a los aficionados, a la prensa y a las emisoras de retransmisión nuevas oportunidades de interactuar con la competición y con los jugadores más destacados, a través de descripciones, debates y análisis de expertos más detallados", expuso el organismo en un comunicado.

La Copa del Mundo de la FIFA, en la ciudad de Atlanta / @fwc26atlanta

En todos los partidos, cada jugador de campo que cumpla un mínimo de minutos disputados recibirá una puntuación de 0 a 10 por su actuación en tres aspectos del juego: ataque, creatividad y defensa. Por su parte, los porteros se evaluarán en función de dos categorías: posesión del balón y defensa de la portería.

Noticias relacionadas

Las clasificaciones generales se publicarán cuando finalice la primera jornada, cuando todas las selecciones hayan disputado al menos un partido. Y desde entonces, serán actualizadas después de cada encuentro. La FIFA publicará clasificaciones con los 100 mejores jugadores de cada categoría, que reflejarán la actuación en cada partido y en el global de la competición.