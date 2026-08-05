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MUNDIAL 2030

FIFA niega los rumores de que Infantino haya prometido la final del Mundial a Marruecos

El presidente de la FIFA necesita apoyos que le permitan seguir en el cargo cuatro años más a partir de 2027

Donald Trump asegura que "nunca habló" con Infantino sobre los planes para vender participaciones del Mundial

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Jordi Delgado

Jordi Delgado

Ha sido una de las noticias del día. Según el medio británico 'The Times', el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habría ofrecido a Marruecos la posibilidad de albergar la final del Mundial de 2030 a cambio de obtener apoyos para continuar al frente de la FIFA.

El máximo organismo del fútbol mundial ha desmentido a EFE en Rabat que es "falso y engañoso" afirmar que su presidente haya realizado promesa alguna sobre la sede del partido decisivo y recalcó que la decisión se adoptará "a su debido tiempo".

Infantino necesita apoyos

La información llega después de que el dirigente suizo atraviese un momento de creciente presión por su fallido intento de vender participaciones comerciales del Mundial a inversores privados y estaría buscando reforzar su respaldo político de cara a las elecciones previstas para 2027.

En las últimas semanas, varias federaciones, entre ellas las de Inglaterra, Gales y Serbia, han retirado públicamente su respaldo al presidente, mientras que figuras históricas del fútbol como el portugués Luis Figo han reclamado su dimisión.

En este contexto, el Mundial de 2030, conjuntamente por España, Marruecos y Portugal, además de los tres encuentros inaugurales que se disputarán en Uruguay, Argentina y Paraguay, aún no tiene sede de la final. Mientras que en un primer momento parecía claro que sería en España, ya fuera en el Santiago Bernabéu de Madrid o en el Spotify Camp Nou de Barcelona, Marruecos aspira a que el partido definitivo del torneo se celebre en el futuro estadio Hassan II de Casablanca.

Sin declaraciones en Rabat

A su salida de la reunión de FIFA celebrada en Rabat, Infantino no ha realizado declaraciones a los periodistas que aguardaban a las puertas de la sede regional del organismo.

El dirigente suizo salió en coche tras un encuentro que se prolongó durante más de siete horas y evitó pronunciarse sobre la creciente polémica en torno a la final del Mundial de 2030.

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Según fuentes próximas al fútbol marroquí, la reunión podría reanudarse este jueves en la sede de la FIFA en Rabat para continuar abordando los asuntos pendientes.

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