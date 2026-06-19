La FIFA modifica sus normas tras las quejas de Tuchel: "Otra victoria para el seleccionador de Inglaterra"

Thomas Tuchel empezó de buen pie su andadura en el Mundial de 2026 con la selección de Inglaterra venciendo de forma contundente a Croacia (4-2), pero no todo fueron alegrías para el alemán, y es que en rueda de prensa se quejó a la FIFA de un detalle que hizo que su experiencia en Estados Unidos no fuera del todo agradable: la posición de los fotógrafos durante el himno nacional.

El seleccionador inglés estaba esperando poder disfrutar del 'God Save the King', pero no pudo ni ver a sus futbolistas durante el himno ya que una marea de fotógrafos se habían colocado a medio metro del banquillo inglés, tapándole toda la visión del terreno de juego.

"Le ruego a la FIFA que cambie la posición de los fotógrafos durante el himno nacional… No podía ver a mi equipo durante el himno nacional", dijo el técnico alemán. "Estaba esperando este momento, es un momento muy especial que vivía hoy, y estaba frente a un muro de 50 fotógrafos, a medio metro de mí. No podía ver ni a un solo jugador y arruinó un poco mi experiencia hoy."

La FIFA ha respondido a las quejas del técnico. Tal y como informan desde Inglaterra, el organizador del torneo obligará a partir de ahora a los fotógrafos situarse más cerca de la línea de medio campo durante la interpretación de los himnos nacionales.

Con este cambio de protocolo, se espera que los fotógrafos estén más juntos entre ellos y más alejados de los banquillos para que los entrenadores y miembros del cuerpo técnico puedan vivir la experiencia del Mundial completa.

Los medios ingleses ya han celebrado la decisión como "otra victoria para el seleccionador de Inglaterra".

De hecho, dichas directrices ya se aplicaron en los partidos de este viernes.

Un problema particular por la adaptación del estadio de los Cowboys

La situación que vivió Tuchel se debió, también, por el estadio en el que le tocó jugar, el AT&T Stadium de Arlington (Dallas), casa de los Dallas Cowboys de la NFL.

Noticias relacionadas

Debido al Mundial, el feudo se tuvo que adaptar al fútbol y ampliar el terreno de juego para que cumpliera las medidas reglamentarias de la FIFA, lo que provocó pérdida de espacio en las bandas y en las áreas técnicas y, en consecuencia, que los fotógrafos tuvieran que colocarse justo delante de Tuchel.