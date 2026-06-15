La FIFA levanta el veto al español: ya se puede utilizar en las ruedas de prensa

Ya se permite utilizar el español en el Mundial de fútbol de 2026. La FIFA ha dado marcha atrás y, a partir de hoy, se podrá preguntar en castellano en las ruedas de prensa de los partiodos que se jueguen en Estados Unidos y Canadá, además de México, donde ya estaba permitido.

La polémica se abrió después de que a varios jugadores no se les permitiera responder en español durante sus ruedas de prensa. El primero fue Achraf Hakimi, defensor de la selección de Marruecos, y más tarde les tocó a Vinicius Jr, jugador del Real Madrid en la selección de Brasil, y Frenkie de Jong, de Países Bajos, jugador del FC Barcelona.

"Nosotros no tenemos español en interpretación remota. Pregunta en inglés o en las lenguas que usamos hoy", le decía un oficial de la FIFA a Vinicius al responder en español una pregunta de un periodista de España.

En este sentido, y desde este fin de semana, la FIFA ha habilitado en su web oficial la ocpión de traducción simultánea al español en todas las ruedas de prensa. El criterio inicial del máximo organismo del fútbol mundial fue habilitar las traducciones en los idiomas de ambas selecciones participantes en el partido, más el inglés en todas ellas. En los partidos jugados en México, en cambio, sí se habilitaba el cuarto idioma: el español.

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Según 'EFE', para modificar este criterio después de la polémica, la FIFA ha tenido en cuenta la gran cantidad de medios y periodistas hispanohablantes que hay en el Mundial y los numerosos jugadores relevantes que dominan el idioma por jugar o haber jugado en LaLiga y otros países latinos.