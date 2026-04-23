La FIFA e Italia rechazan la posibilidad de que la Azzurra sustituya a Irán en el Mundial

La Guerra en Oriente Medio mantiene la organización del Mundial en suspense a menos de 50 días para que se celebre la gran cita en Estados Unidos, México y Canadá. La presencia de Irán, país que mantiene un conflicto bélico con el anfitrión, no está confirmada. De hecho, aunque poco probable, no se descarta su ausencia en el torneo.

Una decisión que siguen aplazando los dirigentes de ambos países y que empieza a generar debates sobre qué selección debería sustituir a Irán en caso de ser baja definitiva. Y entre ellas aparece, cómo no, Italia.

La cuatro veces campeona del mundo se perderá su tercera Copa del Mundo consecutiva tras caer en la repesca frente a Bosnia. El fútbol italiano está lejos de ser aquel que maravilló al mundo en 2006, pero la esperanza es lo último que se pierde. Al menos para el aficionado al fútbol.

Bastoni, pilar de la 'Azzurra' / @alessandrobastoni

Y es que un enviado especial de Donald Trump, Paolo Zampolli, generó revuelo en las últimas horas asegurando que la 'Azzurra' tiene "el prestigio suficiente para justificar su participación" sustituyendo a Irán, una posición que ya ha sido trasladada incluso a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Donald Trump, en la Casa Blanca / Europa Press/Contacto/Daniel Heu / Europa Press

La FIFA e Italia, en contra

Sin embargo, según informa 'El País', tanto el máximo organismo del fútbol mundial como Italia rechazan la idea de Donald Trump de sustituir a Irán en el Mundial. La FIFA se opone atendiendo al reglamento -en caso de que Irán no acuda, debería hacerlo una selección de la misma confederación, que sería Emiratos Árabes Unidos-.

Paralelamente, la Federación Italiana y el gobierno en general lo consideran un ataque a su dignidad tras haber quedado eliminada por méritos deportivos. Así lo expresaron este mismo jueves dos ministros, el de Economía y el de Deportes. "Me parece vergonzoso, a mí me daría vergüenza", aseguró el primero. "Primero, no es posible; segundo, no es apropiado. No sé qué es peor. La clasificación se consigue en el terreno de juego", valoró el segundo.

La selección italiana, eliminada en la repesca / FIGC

La política por delante

En pleno conflicto bélico en Irán, todo tiene su justificación política. Porque, según el citado medio, las palabras de la Administración Trump, con Paolo Zampolli como portavoz, no buscan ayudar a Italia a participar en un Mundial, sino simplemente reconducir una relación deteriorada entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Italia con Giorgia Meloni a la cabeza.

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Sea como sea, y regresando al aspecto puramente futbolístico, lo más probable es que Irán sí termine acudiendo al Mundial 2026. Cabe recordar que la selección iraní se encuentra encuadrada en el grupo G, con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, y disputa sus partidos en Estados Unidos.