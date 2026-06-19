La FIFA ya ha eliminado 388.000 mensajes de odio en lo que va de Mundial

FIFA elimina ya 388.000 mensajes de odio en lo que va de Mundial: la cifra supera a todo Qatar 2022

El torneo aún no llega ni a su segunda semana y el dato ya es récord. El Servicio de Protección de Redes Sociales de la FIFA (SMPS) ha revisado más de 3,8 millones de publicaciones en internet durante el Mundial 2026, logrando la eliminación de casi 388.000 mensajes de carácter dañino o abusivo. La cifra la ha hecho pública el propio Gianni Infantino a través de sus redes sociales, en un mensaje en el que reivindica el trabajo del organismo contra el odio dentro y fuera del terreno de juego.

Lo más llamativo es la velocidad a la que se ha llegado a esa cifra. El dato se alcanzó en apenas la octava jornada del torneo, lo que significa que ya se ha superado todo el contenido abusivo registrado durante la totalidad del Mundial de Qatar 2022. Ocho jornadas para batir un récord que antes costó 64 partidos.

Un sistema que crece desde 2022

El SMPS no es una herramienta nueva. Nació de la mano de FIFA y FIFPRO, la organización mundial que representa a los futbolistas profesionales, como un servicio de protección en redes sociales pensado para combatir la discriminación y proteger la salud mental de los jugadores de cara a Qatar 2022. Desde entonces se ha ido ampliando edición tras edición, incluido el Mundial femenino de 2023.

Las cifras acumuladas dan una idea de la magnitud del problema: desde su implementación en 2022, el sistema ha auditado más de 250 millones de publicaciones globales, detectando y clasificando más de 30 millones de ellas como abiertamente abusivas. Son los mismos 30 millones que cita Infantino en su publicación.

Atlanta, escenario de la lucha contra el odio

La coincidencia no es casual. La FIFA, TikTok y la ciudad de Atlanta reunieron a futbolistas, autoridades, especialistas en tecnología y representantes comunitarios en el Centro Nacional de Derechos Civiles y Humanos, en el marco del Día Internacional para la Lucha contra el Discurso de Odio. El encuentro se celebró horas antes del partido entre República Checa y Sudáfrica, y sirvió para insistir en algo concreto: pasar de las campañas de concienciación a estrategias efectivas para combatir la discriminación dentro y fuera del deporte.

Entre los presentes, dos voces con peso propio. El exfutbolista y expresidente de Liberia, George Weah, advirtió de que el racismo sigue siendo un desafío persistente y reivindicó el papel del fútbol como herramienta de unión social. Por su parte, la exinternacional nigeriana Mercy Akide defendió la importancia de implicar a toda la comunidad en la lucha contra el discurso de odio.

El mensaje también llega a la cancha

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La campaña no se queda solo en redes. México y Corea del Sur incorporaron el mensaje contra el odio en su partido de la fase de grupos, dentro de las activaciones de FIFA por el Día Internacional. Los capitanes de ambas selecciones intercambiaron banderines con la frase "Jugamos juntos. Nos oponemos al odio" en el reverso, mientras los marcadores del estadio proyectaban mensajes de la campaña