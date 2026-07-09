La FIFA elige a Justin Bieber como 'artista principal' para actuar en el descanso de la final del Mundial

El próximo 19 de julio todos los focos estarán puestos en la final de la Copa del Mundo. Los dos finalistas se darán a conocer en las próximas semanas en la que será el mayor espectáculo del mundo del fútbol. Pero lo que sí que ya conocemos, son los artistan que cantarán en la media parte de la final.

En esta edición, como ya hemos ido viendo a lo largo del torneo con los múltiples anuncios y 'mini partes', el tiempo de descanso será más largo de lo habitual. Los jugadores estarán media hora en el vestuario, ya que el descanso se alargará por motivos comerciales. En este tiempo que transcurra entremedio de las dos partes, Shakira, BTS, Madonna y Justin Bieber, anunciado hoy, serán los tres artistas que cantarán.

Media hora de actuaciones

En total, se subirán hasta 10 agrupaciones subirán al escenario. El show estará producido por Global Citizen y dirigido por el cantante de Coldplay, Chris Martin. Además de estos cuatro grandes cabezas de cartel, el evento contará con la participación estelar de Coldplay, Burna Boy, Gustavo Dudamel, el coro infantil PS 22, y apariciones especiales de los personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets.

El partido decisivo se celebrará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La FIFA confirmó que Justin Bieber formará parte del elenco principal del show. La incorporación de Justin Bieber ha generado una enorme expectativa entre los aficionados.

El cantante canadiense atraviesa una etapa de gran actividad musical tras su regreso a los escenarios y llega a la final del Mundial como uno de los nombres más destacados del cartel artístico preparado para la ocasión.

Un mensaje de unión

Según explicó la FIFA, el espectáculo ha sido concebido para transmitir un mensaje de unión, esperanza y acceso a la educación a través del deporte. La organización destacó que el show estará vinculado a iniciativas sociales impulsadas junto a Global Citizen, buscando dejar un legado que vaya más allá del resultado deportivo.

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La idea no es completamente nueva en torneos organizados en Estados Unidos. La final de la Copa América 2024 contó con una presentación de Shakira durante el descanso, mientras que el Mundial de Clubes 2025 ofreció actuaciones de The Weeknd y Anitta, aunque con una duración considerablemente menor.