La FIFA 'echa' a Hernández Hernández, único árbitro español del Mundial

Mientras España sigue avanzando con buen pie en el Mundial 2026, el arbitraje nacional no va en la misma vía. Alejandro Hernández Hernández fue el único colegiado español designado para el certamen, y la FIFA comunicó que no estará dentro de los incluidos para los partidos restantes en el certamen.

El colegiado canario no hace parte de la lista de trece árbitros con los que contará la entidad que preside Gianni Infantino para los cuatro partidos finales del Mundial: dos semifinales, partido por el tercer y cuarto puesto, y la gran final.

Alejandro Hernández Hernández / Ricardo Larreina / AFP7 / Europa / Europa Press

Eso sí, dentro de los nombres seleccionados, donde destacan algunos como Szymon Marciniak -que ya arbitró la final de Qatar-, Slavko Vincic o Joao Pinheiro, no hay tampoco ningún árbitro principal de las cuatro nacionalidades que quedan con vida en el torneo: España, Francia, Inglaterra y Argentina.

Lo que sí llama la atención es el hecho de la poca participación que tuvo Hernández Hernández durante todo el Mundial. El canario apenas estuvo presente en tres partidos durante toda la Copa del Mundo, y solo fue el principal en un juego: la goleada de Brasil sobre Haití en la primera fase.

En dicho partido, Hernández Hernández aplicó una de las normas novedosas del certamen: la pérdida deliberada de tiempo del portero Placide, que derivó en un córner para los de Ancelotti.

Además, el árbitro español había estado presente como cuarto árbitro en el choque de Escocia contra la propia Haití -victoria escocesa por un gol- y luego en los cuartos de final, también como cuarto del Inglaterra-Noruega.

La decisión va en camino con la poca confianza que ha mostrado la FIFA con el arbitraje español de cara a este Mundial, siendo Hernández Hernández el único árbitro de dicha nacionalidad en el certamen como principal. Del Cerro Grande, árbitro VAR, sí que seguirá en el certamen igual que otros nombres de naciones que continúan con vida, como el argnetino Hernan Mastrangelo o el inglés Jarred Gillett.