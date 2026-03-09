La FIFA aún no cuenta con las licencias para jugar el Mundial en Boston

A menos de 100 días del Mundial, la sede mundialista de Boston aún no puede decir que está lista para recibir sus siete partidos, incluso cuando la venta de boletos ya se ha realizado. Mejor dicho, la FIFA no puede garantizar que efectivamente se jugarán ahí esos partidos, dado que no cuenta con las licencias para celebrarlos.

Lo primero que hay que aclarar para entender la situación es que -- contrario a lo que se ha publicitado -- la sede mundialista no es la ciudad de Boston, corazón del estado de Massachusetts en Estados Unidos. La sede mundialista es el pueblo de Foxborough, ubicado a 35 kilómetros de Boston.

Es en el pueblo de Foxborough donde se ubica el Gillette Stadium, hogar de los New England Patriots de la NFL y el New England Revolution de la MLS. Sin embargo, para poder albergar partidos es necesario que cada organización -- como lo son NFL, MLS o FIFA -- reciba una "licencia de entretenimiento", otorgada por el gobierno de Foxborough, dado que es el dueño del terreno sobre el cual se erigió el estadio.

Cabe hacer otra distinción, y es que Foxborough no cuenta con un gobernador, sino con un consejo de administración y un administrador del pueblo.

¿Cuál es el problema?

El problema es que el pequeño pueblo de Foxborough, de aproximadamente 18.500 habitantes, deberá albergar siete partidos mundialistas a lo largo de 27 días. Es decir, los mismos juegos que recibe a lo largo de una temporada de NFL, pero en cuatro semanas y claro, con mayor seguridad pública al tratarse de un evento internacional.

La mezcla de todos estos factores da como resultado que el consejo de administración de Foxborough no haya aprobado aún las licencias de entretenimiento, dado que los costos de seguridad serían de alrededor de 8 millones de dólares (€6,92 millones), los cuales corren a cuenta de cada sede.

Y el punto clave en el caso es que el consejo de administración ya ha declarado que no piensa utilizar dinero de los impuestos para cubrir este costo, y aunque el gobierno federal de Estados Unidos dispone de un fondo para cubrir dichos gastos para cada sede, aún no ha entregado los recursos.

Continúan las negociaciones

Incluso si el gobierno federal -- que simultáneamente está financiando una guerra en Medio Oriente -- no cubre ese gasto, se ha comprometido a hacerlo el comité organizador de la sede, Boston 26 -- con dinero que espera recibir del gobierno --, con ayuda del Grupo Kraft; asegurando hacerlo en un lapso no mayor a dos días después de jugado cada partido.

De cualquier manera, al considerar que aún no estaba claro quién asumirá los costos, la junta directiva de Foxborough se rehusó a firmar las licencias durante su última reunión el 4 de marzo con un representante de Boston 26 y dos abogados.

"Cuando proponemos respaldar y garantizar el personal (requerido), estamos yendo más allá de lo necesario. Esto demuestra que los asuntos de seguridad pública se abordarán cuando hayamos garantizado la eliminación de los problemas de liquidez. Esto no puede ser un motivo para denegar la licencia", expresó Peter Tamm, abogado contratado por Boston 26.

Preocupación internacional

No es tema intrascendente, pues "Boston" es la sede que recibirá a selecciones como Escocia, Inglaterra, Francia y Noruega -- estas dos últimas enfrentándose en el que será uno de los mejores partidos del torneo.

"El Mundial se jugará y se jugará en Massachussets. Definitivamente hay un fondo del gobierno federal, el cual estamos esperando. Sería mucho más fácil si el gobierno federal ya hubiese entregado el fondo que debía. No lo ha hecho, pero continuaremos trabajando con las autoridades locales y todos los involucrados", declaró Maura Healey, gobernadora de Massachussets.

Un tema que tendrá que hallar pronta solución, pues la junta directiva de Foxborough fijó el 17 de marzo como la fecha límite para llegar a un acuerdo y firmar las licencias.