La FIFA confirma una nueva norma para el Mundial

La FIFA usa las grandes citas del fútbol mundial para probar nuevas normas e implementar variaciones que más tarde formarán parte del día a día del fútbol. De cara al Mundial de 2026 disputado en Estados Unidos, Canadá y México, el máximo organismo del fútbol internacional confirmó la implantación de pausas de hidratación obligatorias en todos los encuentros.

La medida, que afectará a cada uno de los partidos del torneo, establece una detención del juego de tres minutos en torno al minuto 22 de cada periodo de juego.

Según detalló el organismo, el procedimiento será “simplificado” y aplicado de manera universal, sin relación alguna con la temperatura ambiente o las condiciones climáticas.

“No dependen del clima ni de la temperatura”, señaló la FIFA en unas palabras recogidas por EFE, remarcando que las pausas se ordenarán, por parte de los colegiados, “en todos los partidos, garantizando la igualdad de condiciones para todos los equipos”.

El director del torneo, Manolo Zubiria, explicó que la interrupción tendrá una duración exacta de tres minutos desde el momento en que el árbitro detenga el juego: “Independientemente del estadio, de si tiene techo o no, y de la temperatura, habrá una pausa para beber agua de tres minutos en todos los partidos. Durará exactamente tres minutos en ambos tiempos, desde el momento en que el árbitro pita”.

Además, añadió que, "si el partido tiene que ser interrumpido en el minuto 20 ó 21 por una lesión, por supuesto se hablará con el árbitro" para la aplicación del protocolo.

La misma fuente apunta que la FIFA prepara un despliegue sin precedentes para el inicio de la competición, con tres ceremonias inaugurales distribuidas entre los países anfitriones. El 11 de junio sería en la Ciudad de México en el partido inaugural entre México y Sudáfrica; el 12 de junio en Toronto en un evento previo al primer partido de Canadá ante Bosnia/Italia/Irlanda del Norte/Gales y también el 12 de junio en Los Ángeles con una ceremonia antes del duelo entre Estados Unidos y Paraguay

Finalmente, para la final del 19 de julio, que se celebrará en el estadio de Nueva York–Nueva Jersey, la FIFA prepara un show especial durante el descanso al más puro estilo Superbowl, una novedad absoluta en la historia del torneo. El encuentro incluirá también la tradicional ceremonia de clausura.