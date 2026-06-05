La FIFA confirma los millones que repartirá a los clubes para el Mundial: ¡Mínimo 5.000 euros por jugador cada día!

La FIFA ha anunciado este viernes, mediante un comunicado, las cifras económicas que repartirá a los clubes de fútbol por ceder a futbolistas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Dentro del Programa de Beneficios para Clubes de cara al Mundial de 2026, el organismo aclaró que esta edición marcará un precedente por el volumen económico destinado al fútbol de clubes y por la ampliación de los criterios de reparto. Por primera vez, también recibirán compensaciones los clubes que hayan cedido futbolistas para los partidos de clasificación mundialista.

En total, el fondo ascenderá a 355 millones de dólares, un 70% más que en el Mundial de 2022, según el acuerdo alcanzado entre la FIFA y European Football Clubs (EFC). El organismo presidido por Gianni Infantino sostiene que este nuevo modelo busca ser “más inclusivo y justo”, al reconocer el papel de los clubes en la formación, contratación y cesión de jugadores para las selecciones nacionales.

La distribución se dividirá en dos grandes bloques. El primero, dotado con 100 millones de dólares, irá destinado a los clubes que liberaron jugadores para los clasificatorios del Mundial de 2026. La compensación se calculará por jugador y partido, con una estimación aproximada de 2.360 dólares por futbolista en cada encuentro. En total, la FIFA contabiliza 905 partidos de clasificación dentro del programa.

El segundo bloque, de 250 millones de dólares, se repartirá entre los clubes cuyos jugadores participen en la fase final del torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. En este caso, los pagos se calcularán por jugador y día, teniendo en cuenta tanto la inclusión en las convocatorias como la duración de la participación de cada futbolista en la competición. La FIFA estima una compensación mínima cercana a los 5.000 dólares por jugador y día, aunque las cifras definitivas se conocerán una vez finalizado el campeonato.

En este sentido, los equipos que más jugadores aportan al Mundial de 2026 son el Manchetser City (con 19 futbolistas), el Bayern de Múnich (18 jugadores), el Arsenal (16), además del FC Barcelona y el PSG (ambos con 15 futbolistas convocados).

El ranking de los equipos con más mundialistas / Marc Creus

Los cinco millones restantes quedarán en reserva. Una vez descontados los costes administrativos del programa, ese remanente se destinará a iniciativas en beneficio del fútbol de clubes a escala global, de acuerdo con lo pactado entre la FIFA y la EFC.

En el comunicado de la FIFA, Infantino destacó que “miles de clubes de todo el mundo contribuyen cada día al desarrollo de jugadores que sueñan con representar a sus países en la Copa Mundial”. Según el presidente de la FIFA, la inclusión de los partidos clasificatorios permitirá que “más clubes que nunca” reciban una parte de los beneficios generados por el torneo.

También Nasser Al-Khelaïfi, presidente de la EFC, celebró la ampliación del programa: "Beneficiará a cientos de clubes europeos e internacionales de todos los tamaños".

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La elegibilidad de los clubes se determinará en función del registro federativo del futbolista en el momento de su cesión. Además, la FIFA ha previsto normas específicas para la fase final, incluidos los casos de jugadores sustitutos y traspasos producidos durante el torneo, con el objetivo de garantizar un reparto claro y equilibrado.