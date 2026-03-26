La FIFA cambia las reglas para el Mundial: las cuatro normas que revolucionarán el fútbol

El Mundial del próximo verano, que se celebrará por primera vez en tres sedes diferentes (Estados Unidos, México y Canadá), no solo será histórico por su formato ampliado de 32 a 48 selecciones. La FIFA ha decidido ir un paso más allá y convertir el torneo en un laboratorio global para redefinir el juego. Por ello, el organismo rector del fútbol mundial ha anunciado los diferentes cambios en el reglamento que se llevarán a cabo a partir de la Copa del Mundo 2026. Cuatro normas, simples, pero con el objetivo de reducir las pérdidas de tiempo, proteger el ritmo del partido y reforzar la justicia arbitral. No serán cambios revolucionarios en apariencia, pero sí profundamente transformadores en su impacto.

El tiempo deja de ser negociable

Una de las imágenes más repetidas del fútbol contemporáneo es la de un jugador caminando lentamente hacia la banda cuando su equipo va ganando. Esa escena tiene los días contados. Se acabó arañar décimas de segundo. A partir de ahora, el futbolista sustituido dispondrá de un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si supera ese tiempo, su sustituto no podrá entrar hasta pasado un minuto, dejando a su equipo en inferioridad numérica.

Gestión de tiempo en los saques

El control del tiempo también se extiende a las reanudaciones. El margen para que los porteros ejecuten el saque de puerta se reduce aún más: de 8 a 5 segundos. Si no cumplen, el castigo será inmediato: córner para el equipo contrario. Además, la norma se amplía a los saques de banda. Aquellos que demoren el saque perderán directamente la posesión. Una decisión que obligará a jugar más rápido y a pensar menos en gestionar el reloj.

Fingir saldrá caro

Otra práctica habitual, especialmente en tramos finales de partido, es la simulación o exageración de lesiones para detener el ritmo del rival. La FIFA también ha puesto el foco ahí. A partir del Mundial, cualquier jugador que requiera atención médica deberá abandonar el campo y permanecer al menos un minuto fuera antes de poder reincorporarse. Solo habrá una excepción: si la acción que provoca la asistencia médica es sancionada con tarjeta. En ese caso, el jugador podrá volver sin penalización.

Un VAR más decisivo

El videoarbitraje también gana peso en esta nueva hoja de ruta. El VAR podrá intervenir en acciones que hasta ahora quedaban fuera de su alcance, como las segundas tarjetas amarillas que deriven en roja. De esta manera, se evitarán expulsiones injustas que puedan condicionar el resto del torneo. Además, el VAR podrá revisar la concesión de los saques de esquina.

Este paquete de medidas busca reforzar claramente la figura arbitral. Durante los partidos, solo el capitán podrá dirigirse al árbitro para protestar o pedir explicaciones. Cualquier otro jugador que lo haga de forma inapropiada será sancionado con tarjeta amarilla. La FIFA busca así reducir la presión sobre los colegiados y mejorar la comunicación dentro del campo.