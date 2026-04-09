La FIFA cambia de opinión con el arbitraje español de cara al Mundial

La FIFA desveló el listado oficial de árbitros designados para la Copa del Mundo 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Cuatro de ellos serán españoles: Alejandro Hernández, como árbitro principal; José Enrique Naranjo Pérez y Diego Sánchez, como asistentes; y Carlos del Cerro Grande, en el VAR.

El listado se distribuye en 52 árbitros principales, 88 asistentes y 30 especialistas en videoarbitraje. Todos han sido seleccionados entre las seis confederaciones internacionales y un total de 50 federaciones, en lo que la FIFA define como “el equipo arbitral más completo en la historia de la Copa del Mundo”.

"Las designaciones se han basado en el principio tradicional de la FIFA de priorizar la calidad por encima de todo. Asimismo, se tuvo en cuenta la regularidad del rendimiento mostrado por los candidatos", reza el comunicado del máximo organismo del fútbol.

Son buenas noticias para el arbitraje español. En el Mundial de Clubes, España se quedó sin representación en el arbitraje principal; ahora, de cara a la Copa del Mundo, la FIFA otorga protagonismo al canario Alejandro Hernández Hernández, que acudirá como árbitro principal, acompañado por Diego Sánchez y José Enrique Naranjo como asistentes. Por su parte, el madrileño Carlos del Cerro Grande ejercerá en el VAR.

Del Cerro Grande será árbitro de VAR en el Mundial / EFE

Con todo, la pérdida de peso del arbitraje español en los grandes torneos sigue siendo evidente. José María Sánchez Martínez, que dirigió el PSG–Liverpool y partía como uno de los candidatos a estar en el Mundial, finalmente se ha quedado fuera de la lista.

El Mundial 2026 tendrá 41 árbitros más que el de Qatar 2022. Además, seis de ellos serán mujeres: las mexicanas Katia García (principal) y Sandra Ramírez (asistente), las estadounidenses Tori Penso (principal), Brooke Mayo (asistente) y Kathryn Nesbitt (asistente) y la nicaragüense Tatiana Guzmán (VAR).

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Pierluigi Collina, jefe de árbitros de FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros, declaró: "Son los mejores del mundo. Nuestro objetivo es garantizar que estén en óptimas condiciones físicas y mentales cuando lleguen a Miami el próximo 31 de mayo. Nuestros analistas facilitarán a los árbitros toda la información necesaria para prepararse debidamente".