La FIFA aplaza otro increíble récord de Messi

Lionel Messi volvió a liderar a Argentina en una noche agónica para mantener con vida el sueño de revalidar el título mundial. La Albiceleste necesitó una prórroga para derrotar por 3-2 a la sorprendente Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un encuentro mucho más sufrido de lo previsto y que se resolvió gracias a una acción a balón parado en el tramo final.

El capitán argentino firmó otro partido descomunal. Marcó el 1-0, volvió a ser decisivo en la creación del juego y continuó ampliando una colección de registros que ya le sitúan como el futbolista más determinante de la historia de los Mundiales. A sus 39 años sigue encadenando récord tras récord y parecía haber añadido uno más a una lista interminable.

Messi marcó su séptimo gol en el Mundial / RONALD WITTEK / EFE

Sin embargo, la FIFA ha frenado uno de esos hitos después del encuentro. En un primer momento, el tercer gol de Argentina parecía obra de Cristian Romero tras un saque de esquina botado por Messi. Esa acción suponía, además, una nueva asistencia del '10' en la historia de los Mundiales, con la que igualaba el récord de pases de gol en la competición.

Pero el acta oficial de la FIFA cambió por completo el desenlace estadístico. El organismo determinó que el balón terminó entrando tras un desvío definitivo de Diney Borges, por lo que el tanto fue registrado como gol en propia puerta del defensa caboverdiano y no como un remate ganador de Romero. Al tratarse de un autogol, el saque de esquina de Messi deja de computar como asistencia, por lo que el argentino deberá esperar para alcanzar ese récord histórico.

La decisión no altera el resultado ni la clasificación de Argentina para los octavos de final, pero sí retrasa un nuevo hito en la extraordinaria carrera del rosarino. Después de una actuación en la que volvió a marcar y a ejercer de líder absoluto, Messi se quedó a las puertas de otro registro más para una cuenta particular increíble.

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No sería extraño, sin embargo, que el récord termine llegando en los próximos días. Con Argentina todavía en liza y con Messi firmando un Mundial extraordinario, el capitán albiceleste tendrá nuevas oportunidades para seguir ampliando una leyenda que, incluso cuando parece alcanzar todos los límites, continúa encontrando nuevos capítulos.