La FIFA abre un duro procedimiento disciplinario contra Argentina y Gavi por los incidentes en la final del Mundial

La FIFA ha decidido dar un paso más tras los incidentes que se produjeron al término de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. La Comisión Disciplinaria del organismo ha iniciado un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y también contra varios de los protagonistas de la tangana que estalló sobre el césped del MetLife Stadium de Nueva Jersey tras la victoria de España.

El organismo anunció que, tras analizar el informe elaborado por el instructor de ética designado, la Comisión Disciplinaria ha decidido iniciar un expediente contra la federación argentina, los futbolistas Nahuel Molina, Leandro Paredes y Thiago Almada, el ayudante Roberto Fabián Ayala, y también contra Gavi.

La final entre España y Argentina estuvo marcada por la tensión en los minutos posteriores al pitido final. Tras la celebración del título por parte del combinado español, se produjo una serie de enfrentamientos sobre el césped del MetLife Stadium, con varios jugadores y miembros de los cuerpos técnicos implicados. La situación obligó a compañeros, entrenadores y personal de seguridad a intervenir para separar a los futbolistas y evitar que los incidentes fueran a más.

En el caso de la AFA, la Comisión Disciplinaria de la FIFA analiza posibles infracciones de varios artículos del Código Disciplinario. Entre ellos figura el artículo 13, por "servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva"; el artículo 14, relativo a una posible "conducta inadecuada"; el artículo 15, por "discriminación y agresiones racistas"; y el artículo 17, relacionado con el orden y la seguridad en los partidos.

Respecto a este último punto, la FIFA investiga hechos como "cánticos y gestos discriminatorios, los retrasos en el inicio de los partidos, el incumplimiento de los protocolos de partido y de seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores, y el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos de la selección argentina".

Los cargos individuales

A nivel individual, Nahuel Molina afronta un expediente por dos presuntos cargos de agresión (uno consumado y otro en grado de tentativa) además de otro por conducta antideportiva. Leandro Paredes está siendo investigado por tres posibles cargos de agresión, mientras que Thiago Almada ha sido señalado por un supuesto caso de conducta antideportiva.

También ha sido incluido en el procedimiento Roberto Fabián Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, por un presunto cargo de agresión. Por parte de España, el único jugador investigado es Gavi. El centrocampista español está siendo objeto de un procedimiento disciplinario por un supuesto caso de conducta antideportiva relacionado con los incidentes producidos tras la final.

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En ese sentido, los implicados dispondrán ahora de la posibilidad de presentar sus alegaciones antes de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA emita una resolución definitiva y determine si corresponde aplicar algún tipo de sanción.