La FIFA abre el 1 de abril la última venta de entradas del Mundial 2026

La FIFA pondrá en marcha el próximo miércoles 1 de abril la fase de venta de última hora de entradas para la Copa Mundial 2026, la cuarta y definitiva para el público general antes del inicio del torneo, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

A partir de las 11:00 ET (17:00 CET), los aficionados podrán acceder a FIFA.com/tickets para intentar hacerse con una localidad en el mayor Mundial de la historia, que reunirá por primera vez a 48 selecciones. En esta nueva ventana, las entradas se venderán por orden de solicitud y según disponibilidad.

La FIFA ha explicado que los usuarios podrán consultar qué partidos y categorías siguen disponibles, elegir asiento directamente en el mapa del estadio o utilizar la opción de “Reservar el mejor asiento”, completar el pago y recibir la confirmación de compra de forma inmediata. Además, desde esa misma fecha, quienes adquirieron entradas en fases anteriores podrán entrar en su cuenta para comprobar las localidades asignadas.

Venta abierta hasta el final del campeonato

Esta fase final permanecerá activa hasta la conclusión del torneo, por lo que la FIFA recomienda revisar la plataforma con frecuencia, ya que podrían ir apareciendo nuevas entradas de forma escalonada. Entre ellas también podrían incluirse productos que permitan asistir a varios partidos en un mismo día, siempre en función de la disponibilidad.

Otro de los puntos destacados es que el Mercado de Intercambio/Reventa de la FIFA volverá a estar operativo desde el jueves 2 de abril para aquellos titulares que cumplan los criterios establecidos. Se trata de la plataforma oficial para revender entradas en un entorno seguro y evitar operaciones no autorizadas, aunque su funcionamiento dependerá de la normativa local y federal de cada sede.

Para quienes busquen asegurar presencia en encuentros concretos con una experiencia premium, la FIFA seguirá ofreciendo paquetes hospitality a través de On Location, proveedor oficial del torneo.

Demanda disparada y un récord en el horizonte

La expectación alrededor del Mundial 2026 sigue siendo enorme. Según la FIFA, solo durante la última fase de selección aleatoria se registraron más de 500 millones de solicitudes, y al cierre de ese periodo, el 27 de febrero, ya se habían vendido más de un millón de entradas.

Con menos de 80 días para el arranque de la competición, todo apunta a que el torneo puede superar el histórico récord de asistencia de 3,5 millones de espectadores, fijado en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Atención con los visados

La FIFA también ha recordado que disponer de una entrada no garantiza la entrada a ninguno de los tres países anfitriones. Por ello, insta a los aficionados a consultar con antelación los requisitos migratorios de Canadá, México y Estados Unidos, especialmente por los plazos de tramitación de visados. En el caso de los aficionados que viajen a Estados Unidos, los poseedores de entradas podrán acceder al sistema de citas prioritarias FIFA PASS.

Noticias relacionadas

La organización insiste, además, en que todas las ventas son definitivas y subraya que la única vía oficial y recomendada para comprar entradas es FIFA.com/tickets.