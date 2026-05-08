Con fiebre mundialista, México modifica su calendario escolar para terminar clases antes

Un calor bochornoso es el que se ha vivido esta primavera en la Ciudad de México y ha elevado la temperatura hasta alcanzar una fiebre mundialista en la capital. Advirtiendo que esta fiebre no bajará, se ha decidido adelantar el final del ciclo escolar, más de un mes antes de lo previsto. Pero la medida que puede parecer simplemente para disfrutar del Mundial, esconde una realidad que podría impedirlo.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual establece el calendario escolar de colegios públicos y privados en México, señala que esta medida es "con motivo de las altas temperaturas y el Mundial de Futbol". Aunque se agradece la honestidad, la primera premisa bien podría ser omitida.

Es inequívoco que han sido días sofocantes en la CDMX -- con temperaturas por encima de los 30 ºC -- , pero de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura bajará en la capital durante el mes de junio y se pronostica una máxima de 24,6 ºC.

Un paso más allá, nunca se había tomado esta medida. Ni siquiera cuando los últimos tres años Monterrey ha superado los 34 ºC y Guadalajara los 30 ºC.

Y aunque la población -- con los datos más recientes de 2020 (INEGI) -- de las tres sedes representa el 18,5% de la total del país. Se trata de solo tres de 32 entidades federativas que afectarán la rutina diaria de más de 126 millones de personas. El final de curso se modificó del 15 de julio al 5 de junio.

Mucha fiesta en una casa llena

No es una medida solo para que los mexicanos disfruten del Mundial. Es una medida para que los visitantes no sufran en sus traslados.

Vivir en la Ciudad de México es un reto. No solo porque es muy grande -- de hecho podría albergar 14,6 veces la ciudad de Barcelona -- , sino que el tráfico dificulta la movilidad de los ciudadanos cada día y la densidad poblacional ocasiona que el transporte público sea un medio poco efectivo.

Dicho eso, hay algo que sus habitantes pueden confirmar: "el tráfico baja (considerablemente) cuando los niños están de vacaciones". No es que ya no tomará menos de una hora en llegar a cualquier lado, pero al menos no serán dos.

Un reto en marcha

En la única prueba que se hizo de cara al Mundial en la CDMX, además del metro se ofreció un servicio de transporte que trasladaba a los aficionados desde distintos puntos de la ciudad y hasta el Estadio Azteca para el partido México vs Portugal (28 de marzo, 2025).

Aunque se promocionaba que serían trayectos de no más de una hora, los traslados no solo fueron de más de una hora, sino que hubo quienes incluso llegaron al partido al medio tiempo, debido al tráfico y mal acceso al estadio, con una única entrada en funcionamiento.

"Hay una logística (de movilidad en transporte público y servicio de traslado) para garantizar el arribo de 100 mil personas en un lapso de seis horas y la salida de la misma cantidad en un lapso de dos horas", declaró en una entrevista Héctor Ulises García, Secretario de Movilidad de la CDMX.

Acceso al Estadio Azteca durante el México vs Portugal el pasado 28 de marzo / Cortesía

La mejor solución a un problema real

A días del inicio del Mundial -- el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca -- , las tres ciudades siguen trabajando a marchas forzadas para estar listas, pero particularmente la CDMX, donde obras en las vías principales han ocasionado un tráfico kilométrico, que toma horas en recorrerlo.

Con la inauguración agendada a las 13:00 horas y el resto de partidos en México celebrándose en una franja entre las 18:00 y 20:00 horas (CDMX) -- siendo horarios de mayor flujo por la salida de los oficinistas y estudiantes universitarios -- , reducir la congestión vehicular por el calendario escolar, era la única variable en control del gobierno mexicano.

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Eso sí, antes los padres de familia declaraban "¿a qué van a ir los niños (a la escuela)? no van a hacer nada y van a ver el Mundial", a la vez que reconocían que "va a ser un caos, entre los turistas, oficinistas y llevar a los niños"; ahora lamentan que el calendario no se haya hecho "con mayor planeación y organización".