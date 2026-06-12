Fidalgo, el asturiano que eligió México: "Entiendo que a mucha gente le parezca raro"

Álvaro Fidalgo cumplió este jueves uno de los grandes sueños de cualquier futbolista. El centrocampista asturiano disputó ante Sudáfrica (2-0) su primer partido en un Mundial, aunque lo hizo defendiendo una camiseta que no era la de España. Formado en la cantera del Real Madrid, el actual jugador del Betis eligió representar a México, el país donde terminó de explotar como futbolista y donde se convirtió en un ídolo durante sus cinco temporadas en el Club América.

"Muy especial, la verdad. Después de toda la vida jugando al fútbol nunca había sentido lo que se siente minutos antes de un partido así. Cuando pasen los años me iré dando cuenta de lo que ha sido esto", explicó en declaraciones a DAZN tras el estreno mundialista.

Fidalgo también volvió a pronunciarse sobre una decisión que sigue generando debate entre algunos aficionados españoles. "Entiendo que mucha gente no lo entienda o que le parezca raro", reconoció. Sin embargo, dejó claro que nunca ha dudado de su elección. "Para mí es un honor defender esta camiseta, este escudo y a toda esta gente que me dio tanto en mi carrera. Llevo cinco años recibiendo un cariño inmenso. Crecí aquí y me hice futbolista aquí".

El mediocampista aterrizó en México en 2021 tras una etapa irregular en Europa. Fue allí donde encontró su mejor versión, hasta el punto de convertirse en una de las referencias del América y ganarse la nacionalidad mexicana. Ahora, ya como internacional, considera que vestir la camiseta del Tri es una forma de devolver todo lo que recibió durante esos años. "Es aquí donde me hice futbolista. Qué mejor manera de intentar devolver ese cariño que dejándome la vida. Lo vivido hoy va a quedar para mí toda la vida", aseguró.

El asturiano también confesó que los nervios estuvieron presentes durante las horas previas al partido inaugural. "Dormí, pero con esa ansiedad de que llegara el momento. Muchas veces imaginas cosas antes de los partidos y luego no sucede nada de lo que pensabas. Estoy trabajando en aprender a disfrutar, porque muchas veces me cuesta", admitió.

De Asturias a Valdebebas, de Madrid a Ciudad de México y de allí al Mundial. El camino de Fidalgo nunca fue el esperado para un canterano del Real Madrid. Pero este jueves, en un Azteca lleno hasta la bandera, encontró la confirmación de que había valido la pena