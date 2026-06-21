Así fichó el Barça a Pedri: "Rompimos todas las teorías del Big Data"

Pedri se ha consolidado como una de las grandes referencias del FC Barcelona en los últimos años. Su lectura del juego, su facilidad para jugar bajo presión y su capacidad para dar continuidad a las jugadas lo han hecho imprescindible. En el último curso, ha vuelto a ser uno de los motores del equipo, con un papel clave en la construcción y en el ritmo del equipo culé.

Ahora, además, Pedri se encuentra concentrado con la selección española en la disputa del Mundial, donde vuelve a ser una de las referencias del equipo dirigido por Luis de la Fuente. De hecho, el estado de forma y el rendimiento del mediocampista azulgrana será una de las claves para las aspiraciones de la ‘Roja’ en la cita mundialista.

Pedri firma autógrafos a aficionados de la selección / Sefutbol

En ese contexto, Ramón Planes, con pasado en el Barça y actualmente en el Al-Ittihad, repasó en una entrevista en COPE el proceso que llevó al fichaje del centrocampista por el club culé, una operación que hoy se considera una de las más estratégicas de los últimos años en el Camp Nou.

Durante la conversación con Juanma Castaño, Planes recordó cómo el Barça detectó el talento de Pedri cuando aún era un juvenil en la UD Las Palmas. El seguimiento no tardó en acelerar todas las previsiones internas. “Rompimos todas las teorías del big data”, explicó, subrayando que el impacto del jugador superaba cualquier modelo de proyección estadística. "Había otros grandes clubes de España que tenían la información sobre Pedri", agregó.

El exdirigente azulgrana detalló que la decisión definitiva se tomó tras verlo en acción en dos encuentros disputados en Marbella, con especial atención a un partido de homenaje a Rubén Castro entre el Betis y Las Palmas. A partir de ahí, la urgencia fue máxima dentro del área deportiva del club. “Pensamos que como empiece a jugar en Segunda, vamos tarde”, reconoció Planes, consciente de que el mercado podía encarecer o complicar la operación si el futbolista explotaba en categoría profesional.

La planificación interna del Barça llevó incluso a acelerar los tiempos al máximo. En palabras del propio Planes, la filosofía era clara en aquel momento: “Hay que tomar la decisión antes de que debute el jugador en competición oficial”. Finalmente, la operación se cerró en apenas una semana, una rapidez poco habitual en fichajes de este nivel y que hoy se interpreta como una apuesta decisiva por un talento generacional.

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Más allá del fichaje, Planes también abordó el debate sobre la posición ideal de Pedri en el campo, especialmente en el contexto de la selección. Para el exdirectivo, no hay demasiadas dudas sobre su rol: el canario debe actuar en zonas donde tenga contacto constante con el balón y pueda influir en el último tercio. En su opinión, su mejor encaje es como interior: “Debe jugar gestionando el balón y creando, pero cerca del área”, apuntó, defendiendo que su posición natural es la de “ocho”.