Ferran Torres: "Luis Enrique y Guardiola son los entrenadores que más me han marcado"

"Siempre he dicho que soy extremo y que en la banda derecha es donde estoy más cómodo", asegura El delantero ha concedido una entrevista a 'OneFootball', donde reflexiona sobre su carrera

Ferran Torres, uno de los grandes protagonistas de la goleada de España ante Costa Rica, ha concedido una entrevista a 'OneFootball', donde ha reflexionado sobre su carrera. Ferran ha tratado temas como su posición en el campo, los entrenadores que ha tenido o los movimientos que tiene que hacer un delantero para marcar diferencias.

Estas son algunas de las mejores frases del internacional español:

La importancia del instinto para marcar

"Sí que es verdad que te imaginas jugadas antes de recibir el balón y a partir de ahí es un proceso muy instintivo. Cuando estás dentro del área sí que es un poco donde tu crees, donde el olfato te dice que va a ir la pelota y sobre todo, para mí es fundamental ir convencido".

La visión de juego

Yo creo que no tengo tanta pero sí soy de girar cabeza, de mirar donde tengo los rivales para ganar ese segundito que es importante para perfilarte, orientarte y encarar el rival.

Su posición favorita

"Yo soy extremo, siempre lo he dicho. Mi posición es la de extremo derecho, que es donde me siento más cómodo. Es donde creo que mejor fútbol he sacado, que eso no quita que en banda izquierda y por el centro, o incluso como interior, me sienta cómodo y pueda jugar sin problemas".

Tener llegada

Sobre es importante estar dentro del área, estar en el área es clave porque cuando más gente en el área más opciones de que el balón te caiga.

Los entrenadores que le han marcado

"Sobre todo Luis Enrique y Pep. Entrenadores que se implican mucho en el jugador. Han sido épocas donde he aprendido a jugar en distintas posiciones y cosas que a día de hoy sigo manteniendo. Te sacan de tu zona, te meten por el centro donde tocas menos balón y hay más gente. Son detalles que tienes que ir metiéndote en la cabeza y practicando y practicando. Pero tengo 22 años y mucho recorrido por mejorar".

Información del entrenador

"Yo creo que la información justa, tu sabes lo que te va bien, lo que no y sobre todo la información del rival al que te vas enfrentar: saber cosas de tu lateral, de tu central. Está claro que necesitas saber cómo juega tu oponente. Miro vídeos para ver los puntos fuertes y débiles del lateral. Esto es un deporte de equipo y tu movimiento va a tener un efecto en el compañero".

La presión

"Cuando estás en un equipo de élite tienes que fabricarte una coraza porque estás sometido a mucha presión, a muchas críticas, a mucha gente. Siempre hay jugadores que intentan sacarte del partido, hay que ser fuerte de cabeza y pensar en tus cosas".