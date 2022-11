Ferran Torres: "He pasado por un momento difícil, pero me he puesto en manos de profesionales"

El delantero de la selección española analiza las opciones que tiene la 'Roja' de coronarse campeona del mundo "Hemos recibido muchas críticas y muchas veces injustas, somos una selección muy joven y trabajada", apunta

Con 10 años vivió con una tremenda ilusión la victoria de la selección española en el Mundial de Sudáfrica 2010 junto a Hugo Guillamón en un restaurante. 12 años después, será una de las piezas más esenciales de la 'Roja' de Luis Enrique en la Copa del Mundo de Qatar. El objetivo no es otro que bordar la segunda estrella en el pecho.

"El mundo del fútbol va muy deprisa y muchas veces no te da tiempo a asimilar las cosas, todavía no me creo que esté en Qatar", ha reconocido en una entrevista concedida a 'Marca'. Preguntado sobre cómo se ha preparado este Mundial, dado que se disputa en noviembre y no en verano, Ferran explica que "particularmente, creo que es mejor; va a ser un Mundial mucho más físico, porque los jugadores van a llegar a un nivel óptimo, se espera un nivel precioso".

El de Foios lo afronta como un parón más aunque este es "un poco más largo y se vive de otra manera". De la misma manera, asegura que no ha tenido miedo a lesionarse porque juega "partido a partido". "Creo que todo está escrito, además, y que si te tienes que lesionar te vas a lesionar", añade.

En relación a las críticas que ha recibido la selección española, apunta que son "muchas y muchas veces injustas", pero "sabemos cómo es el fútbol y que hay que estar por encima de esto" y lo resume en una frase: "somos una selección joven y muy trabajada".

Ferran Torres, delantero de la selección española, durante un partido contra Suiza | EFE

El es uno de los jugadores más jóvenes del combinado nacional y la gestión de la presión siempre es complicada. Ferran, no obstante, ha logrado revertir su situación de ostracismo en el Barça y espera poder ser importante con la 'Roja'. "Es verdad que he pasado por un momento más difícil, pero me he puesto en manos de profesionales y estoy muy bien. La gente no se da cuenta de que el fútbol es un deporte en el que estás sometido a mucha presión y mucha crítica y tienes que saber manejarlo. Piensan que es fácil, que todos somos máquinas o robots, pero llego muy bien física y mentalmente", ha reconocido.

Con la miel en los labios

La selección española acarició la Eurocopa y la UEFA Nations League. ¿A la tercera irá la vencida? "Si no se nos tiene en cuenta, mejor para nosotros. Confiamos mucho en nosotros mismos y en el seleccionador. Somos un equipo muy trabajado y estamos muy tranquilos porque sabemos que lo vamos a dar todo", ha explicado en la citada entrevista.

Sobre Luis Enrique ha comentado que "es un entrenador que protege mucho al jugador, que es de agradecer; él ha pasado por mucho, con las críticas, y sabe manejarlo y nos ayuda a gestionarlo". Preguntado sobre que España no tiene ningún 'megacrack', el de Foios lo tiene claro: "somos un equipo, que vamos todas en la misma dirección, somos todos amigos y eso se nota.