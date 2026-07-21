El de Ferran Torres en la final, nominado a mejor gol del Mundial

Ferran Torres pasó a la historia de la selección española tras marcar el gol decisivo en la final del Mundial, cuando corría el minuto 106 de partido entre España y Argentina. El futbolista del Barça conectó una volea dentro del área con la izquierda después de una prolongación con la cabeza de Nico Williams para poner el 1-0 definitivo y bordar la segunda estrella sobre el escudo de la 'Roja'. El tanto, además de suponer el título, ha sido nominado a mejor gol de la Copa del Mundo por la FIFA.

El estamento presidido por Gianni Infantino ha anunciado a los doce finalistas, entre los que se encuentra la diana de Ferran. A pesar de que no es tan espectacular como otros, su gol está repleto de simbolismo, pues supone el segundo Mundial en la historia de la selección española.

Entre los candidatos a gol del torneo, hay siete que se materializaron en la fase de grupos: el de Kerim Alajbegovic, jugador de Bosnia, en la victoria de su selección contra Catar; el haitiano Wilson Isidor en la derrota por 4-2 ante Marruecos; el neozelandés Elijah Just en el empate a dos frente a Irán; Daizen Maeda, de Japón, en las tablas a uno contra Suecia; el segundo de Kylian Mbappé en el triunfo por 3-1 de Francia versus Senegal; uno de los tres que anotó Leo Messi en el 3-0 de Argentina a Argelia; y el de Eldor Shomurodov, de Uzbekistán, en la derrota de su equipo por 3-1 frente a RD Congo.

Por otro lado, los cinco restantes tuvieron lugar en las eliminatorias: el gol decisivo de Julián Álvarez en la prórroga contra Suiza para clasificar a Argentina a las semifinales; la jugada individual de Jude Bellingham en el Inglaterra-Francia por el tercer y cuarto puesto; el segundo de Erling Haaland en la sorprendente victoria de Noruega contra Brasil en cuartos; y el misil del caboverdiano Sidny Lopes Cabral ante Argentina en los dieciseisavos de final, además del ya mencionado gol de Ferran Torres.

En la edición de 2026 se han anotado 308 tantos en 104 partidos, todo un récord en la historia de los mundiales. Con el aumento a 48 equipos, se han disputado más encuentros y, por tanto, más goles. Sin embargo, esta cifra puede crecer en la Copa del Mundo de 2030, si la FIFA opta por un Mundial de 64 selecciones.