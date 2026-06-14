Ferran Torres: "No sé nada del PSG ni me interesa"

Ferran Torres, uno de los capitanes de la selección en el Mundial, fue el elegido para dar la cara en la comparecencia previa al debut de la Roja en Atlanta ante Cabo Verde. El delantero valenciano, que apunta a titular en el extremo derecho ante la ausencia de Lamine Yamal en el once inicial, fue cuestionado por los rumores que le sitúan en la órbita del Paris Saint-Germain de cara a la próxima temporada.

El atacante del Barça se mostró tajante y dejó claro que su única preocupación ahora mismo pasa por la cita mundialista: "No sé nada del PSG ni me interesa", respondió cuando fue preguntado por el supuesto interés del campeón de Europa en incorporarlo este verano.

Ferran también evitó pronunciarse sobre una posible renovación con el club blaugrana, una cuestión que la dirección deportiva tiene pendiente para los próximos meses, teniendo en cuenta que su contrato finaliza en junio de 2027 y que la delantera se ha debilitado con la salida de Robert Lewandowski mientras se trabaja también en el fichaje de un '9' estrella: "Solo me interesa mañana", insistió el internacional español, centrado exclusivamente en el estreno de la Roja en el torneo.

Las declaraciones llegan apenas unos días después de que Sky Sports vinculara su nombre al PSG como una de las alternativas que maneja el conjunto parisino en caso de que Bradley Barcola termine abandonando el club. Sin embargo, el delantero no quiso entrar en ningún escenario de mercado.

Ferran aterriza en el Mundial después de firmar una de sus mejores temporadas desde que viste la camiseta azulgrana. Con 21 goles oficiales y compartiendo el Trofeo Zarra de LaLiga junto a Lamine Yamal, el valenciano se ha consolidado como una pieza importante para Hansi Flick. Ahora, su prioridad pasa por ayudar a España a arrancar con buen pie su aventura mundialista:

"Todos los partidos en un Mundial, porque prácticamente todos son a vida o muerte. Te juegas todo, te juegas mucho. Pero sí que es verdad que el primer partido hay que empezar fuerte, hay que empezar marcando nuestro estilo y conseguir los tres puntos", insistió.

La posición no importa

Con Lamine todavía buscando su mejor versión física después de llegar al Mundial recuperándose de la lesión muscular en el tramo final del curso, todo apunta a que Ferran ocupará una plaza en el ataque titular junto a Mikel Oyarzabal y Dani Olmo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Su posición sobre el césped no le preocupa:

"Mientras esté en el campo siempre estoy cómodo. Algo bueno que tengo es que puedo jugar en las tres posiciones de ataque, de delantero, y al final el míster es el que decide en qué posición quiere ponerme. Cuando me ponga, pues aprovecharlo", valoró.

Sobre la posibilidad de compartir la experiencia del Mundial con varios compañeros del Barça, el '7' de la Roja dio mucho valor a la experiencia que pueden aportar los blaugrana: "Obviamente, cuando llevas todo el año y muchos años jugando con los mismos jugadores, venir aquí a la selección y jugar con ellos también es un plus. Al final te sientes más cómodo, te sientes con más confianza, independientemente de que los otros compañeros también tienen mucha calidad. Es muy fácil adaptarse a ellos".